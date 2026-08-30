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Čtyři kuličkodráhy s 16 cestami. Areál na Králickém Sněžníku nabízí novou atrakci

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Čtyři kuličkodráhy s 16 drahami nyní nabízí návštěvníkům, zejména dětem, horský areál Králický Sněžník. Novinka spojuje pohyb v přírodě s poučným příběhem chřástala polního, vzácného ptáka, který žije ve zdejší krajině.
Kuličkodráha na Králickém Sněžníku

Kuličkodráha na Králickém Sněžníku

Zdroj: Horský Areál Kraličák
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Hanácká Drbna

Články z Hanácké Drbny přinášejí aktuální dění z Olomouce a celého Olomouckého kraje. Věnují se událostem, které přímo ovlivňují život v regionu – od komunální politiky, dopravy a školství až po kriminalitu, kulturu, sport nebo zajímavé osobnosti a iniciativy. Hanácká Drbna osloví čtenáře, kteří...

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