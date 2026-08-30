Kristýna Badinková Nováková strávila dětství v Egyptě. Její dcery už dorostly do věku, kdy hrála Jindřišku v Pelíškách

Herečka Kristýna Badinková Nováková má za sebou pestrou osobní i profesní historii. Její role v komedii Pelíšky patří k těm nejznámějším, přitom zásadní část dětství strávila v egyptské Káhiře. Exotické prostředí silně formovalo její osobnost a později jí paradoxně pomohlo překonat herecký blok na natáčení po boku herecké kolegyně Emílie Vášáryové. Dnes je z ní žádaná seriálová tvář a matka tří dětí.
Dětství v uzavřeném světě káhirské ambasády
Kristýna Badinková Nováková se do severní Afriky přesunula v pěti letech díky otcově profesi rentgenového technika. Rodina žila v areálu československé ambasády, který jim poskytoval veškerý komfort od bazénu až po tenisové kurty. Otce kvůli jeho pracovním cestám po tamních nemocnicích vídala jen zřídka. Veškerý čas trávila po boku maminky.
Ženy v té době neměly v Egyptě povoleno opouštět komplex samotné. Na nákupy proto vyrážely výhradně ve větších skupinách s mužským doprovodem. Pro malou holčičku představovalo toto uzavřené prostředí o devadesáti rodinách jeden obrovský domov. Ostatní dospělé oslovovala teto a strejdo. Sama se prý u bazénu neustále předváděla a s oblibou před ostatními zpívala písně Karla Gotta.
Tvrdý návrat do reality a cesta před kameru
Návrat do Československa ve věku deseti let pro ni znamenal obrovský náraz. Najednou postrádala každodenní přítomnost matky, která musela nastoupit do běžného zaměstnání. Úplně obyčejné cesty ze školy nebo první letní tábory představovaly velký stres plný probrečených nocí. Dívka zvyklá na celoroční léto si musela zvykat na naprosto odlišné klima a první lyžařský výcvik s novými spolužáky byl pro ni obrovským utrpením.
Do nového kolektivu zapadla až díky vstřícné kamarádce, jež ji přivedla do dramatického kroužku. Zde si jí na jednom z představení všiml režisér Petr Koliha a rovnou ji pozval na kamerové zkoušky k filmu Výchova dívek v Čechách. Podle samotné herečky tehdy sehrála velkou roli její vizuální podoba s Aňou Geislerovou. Ještě před úspěchem komedie Pelíšky tak vstoupila do velkého filmového světa.
Filmová matka a překvapivé egyptské pojítko
Následná role dospívající dívky jí přinesla obrovský ohlas u diváků všech generací. Samotné natáčení ale přineslo i několik náročných momentů. Režisér Jan Hřebejk nebyl vůbec spokojený se scénou, kde dcera leží v posteli se svou filmovou maminkou a společně konzumují mimořádně kyselé okurky. Atmosféra na place zkrátka nefungovala. Režisér nechal celý ateliér vyklidit a dal oběma ženám prostor k bližšímu seznámení.
„Zůstali jsme tam jenom my tři,“ zavzpomínala herečka. Během osobního povídání Emília Vášáryová překvapivě prozradila svou vlastní zkušenost se životem na stejné káhirské ambasádě. Společné téma okamžitě prolomilo ledy a scéna se následně podařila natočit přesně podle režisérových představ. Vášáryová si svou filmovou dceru velmi oblíbila a při dalším setkání na filmové premiéře ji nesmírně srdečně přivítala s dokonalým přehledem o celém jejím soukromém životě.
Smutné propojení scénáře se skutečným životem
Kultovní snímek obsahuje také velmi emotivní pasáž u skříně s oblečením po zesnulé mamince. Kristýna Badinková Nováková podobnou ztrátu ve svém skutečném životě prožila zhruba před třemi lety. Velmi náhlý odchod maminky ji silně zasáhl a situace z natáčení se jí tak v osobní rovině bolestně vrátila.
Dnes žije především rodinným životem a úspěšně dělí svůj čas mezi výchovu dcer Rozárie a Mariany, nejmladšího syna Vincenta a pracovní povinnosti. Starší Mariana se dokonce objevila po jejím boku v úspěšném seriálu Metoda Markovič: Straka. Sama Kristýna v tomto projektu mimořádně přesvědčivě ztvárnila naprosto chladnou obhájkyni spartakiádního vraha a dokázala divákům nabídnout úplně novou polohu svého talentu.
Dcery z prvního manželství okouzlily na seriálové premiéře
V doprovodu svých dvou dcer z prvního manželství se letos vydala i do společnosti. Na slavnostní premiéře seriálu Metoda Markovič: Straka překvapily přítomné tím, jak moc už vyrostly. Trojice dam ve vkusných tmavých outfitech a elegantních kabátech působila velmi půvabně. Starší Rozárie navíc letos v listopadu oslaví sedmnácté narozeniny a nachází se tak přesně ve věku, kdy její maminka natáčela svůj nejslavnější film.
O tři roky mladší Mariana se silně zajímá o hereckou profesi a s matkou si společně zahrála právě ve zmíněném detektivním seriálu. „Soutěžně tančí, takže je zvyklá na publikum,“ prozradila herečka. Podle jejích slov si dospívající dívka rovnou vyzkoušela reálnou práci na place včetně dlouhých pauz a náročného nočního natáčení. Zážitek z placu ji naprosto nadchl. „Je to její sen a já jí ho rozmlouvat nebudu, protože sama to povolání miluju,“ dodala.
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