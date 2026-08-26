Podzimní boho věnec na dveře vytvořený ze sušených květů dodá vašemu vchodu elegantní podzimní atmosféru. Podívejte se, jak vytvořit elegantní podzimní věnec krok za krokem.
POdzimní boho věnec ze sušených květů působí lehce, přirozeně a elegantně
Kouzlo boho stylu spočívá v přirozené nedokonalosti, harmonii s přírodou a lehkosti. Proto jsou sušené květiny na podzim atraktivní volbou pro výrobu tohoto stylu
podzimního věnce na dveře. Hřejivé přírodní odstíny působí přirozeně a elegantně a díky své neutrální barevnosti dokonale zapadnou do venkovského i moderního prostředí.
Sušené květiny mají jednu velkou výhodu. Jejich krása nekončí s příchodem podzimních dnů. Vzdušný věnec vyrobený ze slaměnek, levandule, okrasných trav a statice působí elegantně, přirozeně a vydrží až do zimní výzdoby.
Čtěte také: Jak vytvořit podzimní věnec ze šišek: Nádherná dekorace na dveře krok za krokem Jak vytvořit boho věnec ze sušených květů krok za krokem
Jako základ pro výrobu podzimního boho věnce se skvěle hodí kovový kruh, který má kromě estetické funkce také funkci praktickou. Jeho minimalistický vzhled nechává vyniknout tomu hlavnímu – nadýchané pampové trávě a jemným sušeným květům – a zároveň krásně podtrhuje přirozenou nedokonalost celého aranžmá. Ať už tvoříte svůj první podzimní boho věnec na dveře, nebo jen rozšiřujete svou sbírku sušených dekorací, tento jednoduchý projekt si zamilujete.
Co budete potřebovat kovový floristický kruh sušené klásky pampové trávy slaměnky sušenou levanduli drobnou statici floristický drát floristické kleště nebo nůžky případně tenký jutový provázek háček nebo stuhu na zavěšení Čtěte také: Jak vytvořit podzimní věnec z hortenzií krok za krokem Jak vytvořit podzimní boho věnec ze sušených květů krok za krokem: Jak vytvořit podzimní boho věnec na dveře ze sušených květů krok za krokem – Připravte si sušené květiny. Foto: PlanetaZahrady.cz – vytvořeno pomocí AI Gemini 1. Připravte si sušené květiny
Před aranžováním kruhu si nejdříve připravte veškerý materiál. Každý použitý květ i okrasná tráva by měly být dokonale suché, pevné a bez známek poškození.
Okrasné trávy a sušené květy zkraťte do podobně dlouhých svazků, se kterými se vám bude snadno pracovat. Jak vytvořit podzimní boho věnec na dveře ze sušených květů krok za krokem – Připravte kovový kruh. Foto: PlanetaZahrady.cz – vytvořeno pomocí AI Gemini 2. Připravte kovový kruh
Kovový kruh nemusí být dekorovaný po celém svém obvodu. Právě volná část kovového základu dodá podzimnímu věnci moderní a minimalistický vzhled, který je pro boho charakteristický.
Jak vytvořit podzimní boho věnec na dveře ze sušených květů krok za krokem – Vytvořte základ z pampové trávy. Foto: PlanetaZahrady.cz – vytvořeno pomocí AI Gemini Čtěte také: Jak vyrobit podzimní věnec na dveře ze slaměného korpusu: Moderní dekorace krok za krokem 3. Vytvořte základ z pampové trávy
Pampovou trávu pomocí floristického drátku připevněte ke kovovému kruhu tak, abyste vytvořili lehce nepravidelný vějíř. Při jejím umisťování myslete na jednoduché pravidlo: méně je někdy více. Boho věnec by měl zůstat vzdušný a lehký.
Jak vytvořit podzimní boho věnec na dveře ze sušených květů krok za krokem – Přidejte slaměnky, levanduli a statice. Foto: PlanetaZahrady.cz – vytvořeno pomocí AI Gemini 4. Přidejte slaměnky, levanduli a statici
Při skládání kompozice dodržujte postupné vrstvení. Nejdříve ke kovovému základu připevněte větší prvky, potom menší květy a až nakonec vyplňte mezery jemnými stonky. Při tvorbě věnce v boho stylu není nutné vytvořit dokonale pravidelnou kompozici. Kouzlo tohoto podzimního aranžmá spočívá v přirozené hravosti.
Jak vytvořit podzimní boho věnec na dveře ze sušených květů krok za krokem – Věnec dolaďte a zavěste. Foto: PlanetaZahrady.cz – vytvořeno pomocí AI Gemini 5. Věnec dolaďte a zavěste
Na závěr zkontrolujte pevnost drátků, odstřihněte jejich přebývající konce a na horní část kovového korpusu připevněte stuhu nebo přírodní provázek na zavěšení.
Čtěte také: Podzimní truhlíky plné barev: 5 elegantních kombinací rostlin, které vydrží až do prvních mrazů Jak boho věnec ze sušených květů uchovat, aby vydržel krásný co nejdéle chránit před deštěm nevystavovat dlouhodobě přímému slunci nevěšet do velmi vlhkého prostoru prach odstraňovat jemně (například fénem na nejnižší stupeň chladného vzduchu) nepřestříkávat vodou Tip redakce PlanetaZahrady
U boho věnce se nebojte nedokonalosti. Nejkrásněji působí tehdy, když jednotlivé stonky nejsou rozmístěné úplně pravidelně a část kovového kruhu zůstane viditelná. Kombinace přírodních odstínů pampové trávy, krémových slaměnek,
levandule a drobné statice vytvoří elegantní dekoraci, která nebude působit přeplněně. Mohlo by se vám také líbit: Podzimní boho věnec na dveře fotogalerie: Podzimní věnec na dveře v boho stylu – inspirace. Foto: PlanetaZahrady.cz – vytvořeno pomocí AI Gemini Podzimní věnec na dveře v boho stylu – inspirace 4. Foto: PlanetaZahrady.cz – vytvořeno pomocí AI Gemini Podzimní věnec na dveře v boho stylu – inspirace 2. Foto: PlanetaZahrady.cz – vytvořeno pomocí AI Gemini Podzimní věnec na dveře v boho stylu – inspirace 3. Foto: PlanetaZahrady.cz – vytvořeno pomocí AI Gemini
Autor:
Kristýna Franclová
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(Článek byl připraven s využitím ChatGPT a AI Gemini při návrhu struktury a jazykové úpravě textu.)