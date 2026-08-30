Češi proti Slovákům zavření v jednom domě. Nová bojová reality šou slibuje konflikty, drama i tvrdé zápasy

Promotérská organizace PML, která na československé scéně buduje profesionální muay thai, zkouší něco, co tu ještě nebylo. Místo dalšího galavečera v hale staví televizní formát, kde se český a slovenský tým potkají nejen v ringu, ale i u společného stolu, v tréninkové místnosti a ve chvílích, kdy je kamery zastihnou unavené, frustrované a na hraně. Cílem není jen ukázat zápasy, ale pokusit se dostat thajský box k divákům, kteří by si čistě sportovní přenos sami nezapnuli.
Co přesně je FIGHT HOUSE
Základní premisa zní jednoduše: dva národní týmy, jeden dům, minimum komfortu. Český tým vede rapper a bojovník Otakar Petřina alias Marpo, slovenský influencer Adam Berger známý jako Bergino. Účastníci spolu žijí, trénují, plní týmové výzvy, shazují váhu před vážením a nakonec proti sobě nastupují v zápasech. Soukromí prakticky neexistuje. Odejít od lidí nebo situací, které nevyhovují, není snadné.
Promotér Tomáš Tadlánek v rozhovoru pro kanál Willy Cao přirovnal formát ke kombinaci Survivoru a Oktagon Výzvy, s tím rozdílem, že základem je profesionální muay thai a česko-slovenská rivalita, kterou označil za „přirozenou“. Kompletní pravidla zápasů ani délku pobytu v domě ale organizátoři dosud nezveřejnili.
Kdo jsou dosud potvrzené tváře
Kompletní soupisky obou týmů zatím venku nejsou. Z první upoutávky a navazujících materiálů známe kromě kapitánů tato jména:
- Adrián Ertel, bojovník z domácí scény
- Lea Tanáčová, zápasnice z Trenčína, ukotvená přímo v postojářské komunitě
- Denisa Valová, další z tváří traileru
Rozdělení všech jmen do českého a slovenského týmu nebylo v otevřených zdrojích upřesněno. Zajímavé je složení kapitánů: Marpo přináší známou tvář i reálný bojový background, Bergino je primárně influencer s agenturním zastoupením. PML tím vědomě míchá sportovní kredibilitu se zábavním dosahem.
Kdy a kde to bude k vidění
Premiéra je naplánovaná na 18. září 2026 na streamovací platformě JOJ play. O týden později, 25. září 2026, se show přesune i do lineárního vysílání na JOJ Plus. Pro JOJ Group je FIGHT HOUSE jedním z taháků podzimní programové strategie, platforma posiluje exkluzivní původní obsah a sportovně-reality vertikálu.
Pro české diváky je situace zatím méně přehledná. Organizátoři avizovali, že podrobnosti distribuce pro Česko oznámí později. JOJ play sice funguje i s archivem a zpětným přehráváním, ale všeobecné podmínky služby upozorňují na možná teritoriální a licenční omezení. Jinými slovy, automatická dostupnost celého pořadu v Česku zatím potvrzená není.
Proč to není jen další bojová show
Tadlánek už v lednu 2026 v pořadu Fight! na iSport TV otevřeně mluvil o tom, že thajský box potřebuje reality show, aby se dostal k širšímu publiku. A přesně tady je jádro celého projektu. Muay thai je na československém mainstreamu výrazně menší než MMA. Nemá Oktagon, nemá UFC, nemá milionové zápasy celebrit. FIGHT HOUSE je sázka na to, že reality vrstva (emoce, konflikty, ego, vznikající vztahy, psychický tlak ze společného soužití) dokáže přitáhnout diváky, které samotná disciplína nezajímá.
Srovnání s UFC The Ultimate Fighter se nabízí, ale kulhá. Americký formát fungoval jako náborový trychtýř do velké organizace. FIGHT HOUSE se neprodává jako cesta ke kontraktu, prodává česko-slovenskou rivalitu, týmovou dynamiku a drsnost podmínek. Bližší je mu spíš model, kde sport slouží jako kostra a drama jako sval.
Co zatím zůstává otevřené
Veřejně dostupné materiály k dnešnímu dni prodávají hlavně koncept a tváře. Chybí kompletní soupisky, detailní formát zápasů, bodovací systém, délka pobytu i pravidla pro situace, kdy konflikt překročí hranici ringu. Všechny sliby o drsnosti, absenci komfortu a nepřetržitém tlaku jsou zatím právě tím, sliby. Ověřit je půjde až po odvysílání prvních dílů.
Jedno je ale jasné už teď: PML nesází na to, že diváci přijdou kvůli muay thai. Sází na to, že přijdou kvůli dramatu a muay thai si odnesou jako bonus. Pokud to vyjde, thajský box v Česku a na Slovensku dostane víc pozornosti než za roky turnajů dohromady.
Zdroj: MMAMAG.cz
Autor: Kristýna Vondráčková