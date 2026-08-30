Na svatbu neteře přinesla jen nádobí místo peněz. Když viděla kyselé obličeje novomanželů, tiše odešla a čekala na hovor

Pozvání na svatbu je vždy milým okamžikem. Můžete společně se svými blízkými prožít jejich výjimečný den a je svým způsobem pocta, když vás k těmto chvílím přizvou. Podobně se cítila i jedna žena z Polska, kterou na svou svatbu pozvala její nejmladší neteř.
O svatebních darech měli jasnou představu
Je zvykem, že pokud jdete na svatbu, tak nějak automaticky berete svatební dar. Někdo dává hmotné dárky,
jiný předává peníze. I neteř této paní měla se svým budoucím manželem o svatebních darech jasnou představu – žádali hosty, aby jim přispěli finančně.
Jadwiga ale věděla, že si vzhledem ke své finanční situaci nebude moci dovolit předat své neteři hodnotný dar. Žila jen z důchodu,
vycházela doslova jen tak tak, a nemohla se tak vydat z dalších peněz. Proto se rozhodla, že vybočí z davu a jako jediná předá novomanželům hmotný dar. O příběhu informoval web Lelum. Jejich reakce ji hluboce zasáhla
Konečně nadešel den D. Svatba byla velkolepá, i to byl jeden z důvodů, proč novomanželé chtěli, aby se jim alespoň
část nákladů vrátila formou obálek s penězi od svatebních hostů. Jadwiga konečně předala svůj dar. Zdroj fotografie: Freepik
Neteři a jejímu manželovi vložila do rukou krabici, ve které bylo nádobí, a přidala i květinu. Víc si jednoduše nemohla dovolit, přesto doufala, že
její neteř situaci pochopí. Na oplátku ale dostala jen kyselé obličeje a udivené výrazy. Došlo jí, že manželé z jejího daru vůbec nemají radost, a jejich reakce jí vehnala slzy do očí. Styděla se a ze svatby se tiše vytratila
Po zbytek dne se už milující tetička nedostala k tomu, aby si se svou neteří promluvila. Cítila se ale trapně, proto se držela v ústraní.
Ze svatby poté odešla po půlnoci – tiše a nepozorovaně, plná zklamání. Cítila se zostuzená, že si nemohla dovolit věnovat peníze.
Pár dní na to jí zazvonil telefon. Na displeji se objevilo jméno její neteře, chuděra ale měla strach hovor přijmout. Bála se, že neteř bude žádat peníze nebo že jí
vynadá za tak trapný svatební dar. Nic z toho se ale nestalo. Neteř naopak volala, aby svým jménem i jménem svého manžela tetě poděkovala za milý dárek i za to, že byla v den jejich svatby po jejich boku.
Zdroj:
DámskýDeník.cz
Autor:
Redakce DámskýDeník