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Pět minut s nůžkami v srpnu rozhodne: Jak povzbudit vinnou révu, aby hrozny praskaly ve švech sladkou šťávou

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Dennívýzva
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Pět minut s nůžkami v srpnu rozhodne: Jak povzbudit vinnou révu, aby hrozny praskaly ve švech sladkou šťávou. Jestli máte na zahradě vinnou révu, tak to důvěrně znáte. Celé jaro i začátek léta se o ni staráte, chodíte kolem ní jako okolo svatého obrázku a už se nemůžete dočkat, až si utrhnete první pořádně vybarvenou kuličku.
vinná réva

vinná réva

Zdroj: Pixabay
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Naše zahrada

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