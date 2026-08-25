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Jak přimět rajčata dozrát rychleji? Stačí pár drobných změn

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Dennívýzva
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Je konec léta a s ním mnozí řeší stále stejný problém, a to na keřích stále velké množství zelených plodů. Týká se to právě vás? Dobrou zprávou je, že existuje několik jednoduchých způsobů, jak dozrávání rajčat na keři podpořit. Správná péče může výrazně urychlit jejich vybarvování a zlepšit chuť i kvalitu úrody.
rajče

rajče

Zdroj: Pixabay
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Naše zahrada

Články z magazínu NašeZahrada.com potěší nejen všechny milovníky zeleně. Jsou určeny těm, kteří chtějí mít krásnou, zdravou a úrodnou zahradu bez ohledu na své zkušenosti nebo velikost pozemku. Najdete zde praktické rady, návody a inspiraci, ať už se staráte o zeleninové záhony, okrasné rostliny,...

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