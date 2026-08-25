Jak přimět rajčata dozrát rychleji? Stačí pár drobných změn

Reklama
2 min
Jak přimět rajčata dozrát rychleji? Stačí pár drobných změnPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Je konec léta a s ním mnozí řeší stále stejný problém, a to na keřích stále velké množství zelených plodů. Týká se to právě vás? Dobrou zprávou je, že existuje několik jednoduchých způsobů, jak dozrávání rajčat na keři podpořit. Správná péče může výrazně urychlit jejich vybarvování a zlepšit chuť i kvalitu úrody.
rajče
Zdroj: Pixabay
Reklama
Poznáte, kdy je čas sklidit mrkev? Napoví vám listy
Mrkev patří mezi oblíbenou kořenovou zeleninu, kterou můžeme sklízet celé léto až do podzimu. Poznáte...
Peckoviny pod kontrolou: Kdy a jak je správně prořezat?
Možná už jste slyšeli o tom, že když máte peckoviny, řez byste neměli provádět v zimních obdobích, jako je...
Pět minut nepozornosti a máte na zahradě potkaní eldorádo: Co do kompostu vážně nesypat
Pět minut nepozornosti a máte na zahradě potkaní eldorádo: Co do kompostu vážně nesypat. Možná to znáte...
Pozdní výsev špenátu přináší větší a chutnější listy
Jak je to s výsevem špenátu? Pokud ho vysejete nyní koncem srpna nebo začátkem září, odmění se vám...
Články z magazínu NašeZahrada.com potěší nejen všechny milovníky zeleně. Jsou určeny těm, kteří chtějí mít krásnou, zdravou a úrodnou zahradu bez ohledu na své zkušenosti nebo velikost pozemku. Najdete zde praktické rady, návody a inspiraci, ať už se staráte o zeleninové záhony, okrasné rostliny,...Všechny články tohoto autora →
- Pět způsobů, jak vyčistit spáry v dlažbě bez jediné kapky chemie. Nejúčinnější stojí pár korun a máte ho v kuchyni
- Poznáte, kdy je čas sklidit mrkev? Napoví vám listy
- Celé roky kupovala hnojiva na orchideje, než jí sousedka řekla o citronu. Teď kvete orchidej každé dva měsíce
- Zákeřnou plíseň na rajčatech je potřeba rozpoznat včas. Díky domácím postřikům je šance na záchranu plodů téměř 100 %
Prudká bouře zdevastovala oblíbené letovisko na Jadranu. Pláž v Lignanu zůstala po větru poničená
Trendy svět
dnes, 17:15
4 min
Sparta řeší bezpečnost na derby s policií, k tomu dala 700 tisíc za další opatření
Pražská Drbna
dnes, 17:13
2 min
Udělala jednu chybu před lety, manžel jí to dodnes předhazuje. „Taková děvka jako ty mě nebude poučovat,“ řekl jí před dětmi
DámskýDeník.cz
dnes, 17:12
2 min
Ze sto padesáti kilogramů zhubla výlučně v pase. Anatomická anomálie této latinské krásky bourá sítě
SportWin
dnes, 17:11
2 min
„Měsíc se svíjel jako zraněný had.“ Pět svědků roku 1178 popsalo jev, který astronomové řeší dodnes
Kód Enigma
dnes, 17:11
12 min
Reklama
Horváth varuje Slavii: Dvě ztráty v řadě mohou stát náskok v lize. Derby nabídne řadu motivačních faktorů na obou stranách
SportyŽivě
dnes, 17:10
3 min
Thalía slaví 55. narozeniny. Od seriálu Rosalinda uběhlo 27 let a slavná květinářka se téměř nezměnila
ReadZone
dnes, 17:09
3 min
Boeing s 222 cestujícími vyslal nad Atlantikem nouzový signál. Kvůli vážným problémům přistál na Azorech
Trendy svět
dnes, 17:08
2 min
VIDEO: Počasí přálo plameňákům. Zoo Olomouc se raduje ze sedmi mláďat
Hanácká Drbna
dnes, 17:07
2 min
TV tipy: Nestárnoucí Pátý element, Thor i krvavá pecka s DiCapriem
Kinobox.cz
dnes, 17:05
2 min
Reklama
Pogačar a jeho fenomenální sólo. Na Vueltě byl hodně vidět i Čech
Aktuálně.cz - Sport
dnes, 17:03
V noci na pátek se Češi nevyspí. Strhující nebeskou podívanou si nesmíte nechat ujít
NESPECHEJ.cz
dnes, 17:00
2 min
Hodinu parkování zdarma v Tuhnicích rozšíří Karlovy Vary do dalších ulic
Karlovarská Drbna
dnes, 16:58
1 min
Během léta udělali krok zpět: Mekies chce, aby to do Monzy vyřešili
SvětFormule.cz
dnes, 16:55
1 min
Bývalý majitel Viktorie Plzeň měl Rolls-Royce i osobního řidiče. Pak Kříž zmizel a 16 let už ho nikdo neviděl
kroniQa
dnes, 16:50
3 min
Reklama
Bez Google účtu váš telefon Xiaomi nedělá ani polovinu toho, co umí. Přihlášení zabere minutu a změní vše
Mobify.cz
dnes, 16:50
4 min
Kvíz ze ZŠ: Zopakujte si učivo 5. třídy a oměřte síly s desetiletými dětmi. Abyste se nakonec nestyděli
NESPECHEJ.cz
dnes, 16:30
1 min
Čtvrtfinále US Open: Siniaková bojuje proti slavným manželům, rozhoduje tie-break
Aktuálně.cz - Sport
Živě
dnes, 16:27
Okurkovo-rajčatový salát bez zbytečných triků, zato s chutí, která patří k létu
Cooky.cz
dnes, 16:25
3 min
Čechům může v důchodu chybět 10 až 15 tisíc korun měsíčně. Samotná státní penze stačit nemusí
Byznys trendy
dnes, 16:21
5 min
Reklama
Kämpf o odchodu z Toronta: Na farmě jsem zažil psychicky náročné týdny. Rozhodla rodina a šance na olympiádu
SportyŽivě
dnes, 16:18
4 min
Google srazil cenu předplatného o třetinu a zdvojnásobil úložiště. Netflix by si z toho měl vzít příklad
Mobify.cz
dnes, 16:18
3 min
Russell po VC Nizozemska: Třetí místo je pro mě férový výsledek
SvětFormule.cz
dnes, 16:16
2 min
Za míč z Maradonova podvodu století zaplatil kupec 70 milionů korun. Dres z téhož zápasu stál přes 200 milionů
SportyŽivě
dnes, 16:16
4 min
Vuelta přerušena kvůli kroupám: peloton odmítl pokračovat v etapě, cyklisté hledali úkryt pod mosty a u domů
SportyŽivě
dnes, 16:14
4 min
Reklama
Výjimečná událost – Motoristé měli tiskovku. „Nechceme ohrozit psychiku diváků,“ tvrdí Macinka
Aktuálně.cz - Zprávy
dnes, 16:10
Velký obrat. Sabalenková a Djokovič se dlouho smáli, pak Siniaková unikla z krize
Aktuálně.cz - Sport
dnes, 16:06
Pětina Čechů zahání stres alkoholem. Játra přitom mohou dlouho mlčet
Hradecká Drbna
dnes, 16:05
2 min
Pražská burza potřetí v řadě posílila. Index PX znovu překonal 2800 bodů
Aktuálně.cz - Zprávy
dnes, 16:05
Bývalý děkan plzeňské univerzity dostal podmínku a pokutu za kšefty se stipendii
Plzeňská Drbna
dnes, 16:01
2 min
Reklama
V moderní koupelně mizí toaletní papír i klasické baterie. Kdo nepřešel na nový standard, přichází o hygienu i peníze
Chalupáři-Zahrádkáři
dnes, 16:00
5 min
Dovolenkový ráj, který milují i Češi, přináší znepokojivé zprávy: Lidé záhadně mizí a obětí stále přibývá. Policie je v pohotovosti
Asianstyle
dnes, 16:00
7 min
Covid probudil v tělech pacientů spící viry. Vědci odhalili novou hrozbu
NESPECHEJ.cz
dnes, 16:00
2 min
V každém obýváku leží věc, na které žijí stafylokoky i E. coli. Sahá na ni celá rodina, ale nikdo ji nečistí
Chalupáři-Zahrádkáři
dnes, 16:00
4 min
Ledová blond ustupuje do pozadí: Na scénu přichází barva plná lesku a tepla
GrapesMag
dnes, 15:59
6 min
Reklama
Téměř bez šance: Claire Danes dostala zákaz vstupu, Thajsko film odmítlo a ve scénách zůstalo několik podivností
V Telce
dnes, 15:59
3 min
Chelsea pod Alonsem: trio útočníků skórovalo po 31 sekundách, Palmer se vrátil jako jiný hráč
SportyŽivě
dnes, 15:57
4 min
Fruhvirtová přijela na kvalifikaci US Open v krizi, přesto hned vyřadila nasazenou jedničku. Soupeřka udělala 40 chyb
SportyŽivě
dnes, 15:55
3 min
Z bývalého koupaliště bude volnočasový areál. Orlová zahájila projekt za 58 milionů
Ostravská Drbna
dnes, 15:54
1 min
Cibulové slupky obsahují čtyři živiny, které rostliny na záhonech potřebují nejvíc. Většina zahrádkářů je přitom hází do koše
Chalupáři-Zahrádkáři
dnes, 15:47
2 min
Reklama
Reklama
Taťána Kuchařová po soudní znovu zaujala: V Chorvatsku zazářila v červených plavkách
Do hotelu se bez rezervace nahrnulo 180 promočených cyklistů. Za odměnu mu internet nadělil stovky pětihvězdičkových recenzí
Čtvrtfinále US Open: Siniaková potřebuje další velký obrat, proti slavným manželům ztrácí
Bývalý majitel Viktorie Plzeň měl Rolls-Royce i osobního řidiče. Pak Kříž zmizel a 16 let už ho nikdo neviděl
Ze sto padesáti kilogramů zhubla výlučně v pase. Anatomická anomálie této latinské krásky bourá sítě
Reklama
Reklama