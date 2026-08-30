Masvidal vynášel Alda do nebes. Podle něj by v nejlepší formě porazil Volkanowského i Hollowaye

Debata o nejlepším bojovníkovi pérové váhy všech dob se v MMA vrací spolehlivě jako přílivová vlna. Stačí, aby někdo vyslovil jméno José Aldo, a okamžitě se rozhoří spor, který nemá jednoznačného vítěze. Koncem srpna 2026 do něj vstoupil Masvidal a neváhal jít naplno. V epizodě pořadu Deep Waters na platformě UFC on Paramount+ řekl, že „nikdo nemůže překonat to, co José udělal ve WEC a potom v UFC“. Přidal technický rozbor: elitní atlet, který rozuměl boji v každé pozici, výjimečný ofenzivně i defenzivně ve wrestlingu, se špičkovým jiu-jitsu i strikingem. Alda dokonce označil za nejlepšího defenzivního wrestlera, jakého kdy viděl. A pak přišla klíčová teze: v nejlepší formě by Aldo porazil Volkanovského i Hollowaye.
Co Masvidal myslí slovem „prime“
Tady je podstatný detail, který snadno zapadne. Masvidal nemluví o Aldovi, který v roce 2017 prohrál s Hollowayem, ani o verzi z roku 2022, která nastupovala proti Volkanovskému. Mluví o raném Aldovi, o bojovníkovi z WEC a prvních let v UFC v pérové váze. O muži, který lowkicky demoloval nohy Urijaha Fabera, zastavil Mika Browna a pak sedmkrát po sobě obhájil titul UFC, aniž by kdokoli našel recept na jeho výbušnost.
Tahle verze Alda byla jiné zvíře. Rychlejší, explozivnější, s reflexy, které mu dovolovaly reagovat na takedowny dřív, než soupeř dokončil myšlenku. Masvidal tím vlastně říká, že technický strop Alda v nejlepší formě byl vyšší než cokoliv, co pérová váha od té doby viděla. Neshazuje současné hvězdy, staví historický benchmark.
Tvrdá data mluví jiným jazykem
Jenže debata o nejlepším všech dob nemůže stát jen na představě o tom, co by se stalo. Existují reálné výsledky a ty vyprávějí složitější příběh.
Holloway Alda zastavil dvakrát, v obou případech TKO. Volkanovski ho porazil na body. Právě přímé vzájemné výsledky bývají v těchto sporech nejsilnější měnou.
Podle analytického textu
MMA Fighting z dubna 2025 vypadá srovnání takto:
Bojovník Bilance v pérové váze Titulové zápasy UFC Obhajoby v řadě José Aldo 10-4 8-3 7 Alexander Volkanovski 14-1 7-1 6 Max Holloway silná titulová série 2-0 vs. Aldo —
Volkanovského čísla jsou v přímém srovnání mimořádně silná: jediná porážka v divizi, šest úspěšných obhajob a trilogie nad Hollowayem. Aldo má na své straně délku vlády a dominanci, která v éře WEC a raného UFC neměla obdoby. Holloway zase drží přímý argument nad oběma legendami.
Masvidal tohle všechno obchází elegantním trikem: mluví o jiném časovém řezu. Porážky s Hollowayem a Volkanovským podle něj neabsolvovala nejlepší verze Alda. Je to legitimní rámec, ale neprokazatelný.
Masvidal není sám
Nejpozoruhodnější na celé debatě je, že Masvidalův názor sdílejí i muži, kteří Alda porazili. Volkanovski v květnu 2024
prohlásil, že kdyby měl vybrat nejlepší pérovou váhu historie, volí Alda, kvůli délce a dominanci jeho vlády. A Holloway už v prosinci 2018, po vlastních dvou výhrách nad Brazilcem, řekl: „Pořád věřím, že největší pérová váha všech dob je José Aldo. Pořád ho honím.“
Když vás za historicky nejlepšího označí i lidé, kteří vás porazili, něco to vypovídá. Aldo sám přitom vždy kladl odkaz nad peníze; v dřívějších rozhovorech opakoval, že chce, aby si ho lidé pamatovali jako největšího šampiona divize, ne jako člověka, který honil výplatní pásky.
Mezi Masvidalem a Aldem navíc existuje konkrétní vazba. Aldo boxoval v dubnu 2023 na Masvidalově akci Gamebred Boxing 4 a Masvidal ho následně zmiňoval jako jedno z hlavních jmen karty. Nejde o náhodný výkřik do tmy, ale o respekt vrstevníka, který Aldovu práci viděl zblízka.
Zdroj:
MMAMAG.cz
Autor:
Kristýna Vondráčková