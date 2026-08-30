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Zoo přišla o svého posledního slona, milovaná Bala odcestovala do Británie

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Po dlouhých 70 letech definitivně končí chov slonů v liberecké zoologické zahradě. V neděli ráno se odtamtud vydala na cestu slonice Bala. Nový domov najde ve Velké Británii, kde si bude moci užívat rozsáhlých výběhů i pravidelné procházky v přilehlých lesích. Především ale získá nového parťáka, který jí roky chyběl. Čekat na ni bude starší slonice, která stejně jako teď Bala žila bez společníka vlastního druhu. Sloni, jak je známo, se v přírodě vyznačují silným sociálním cítěním.
Zoo přišla o svého posledního slona, milovaná Bala odcestovala do Británie

Zoo přišla o svého posledního slona, milovaná Bala odcestovala do Británie

Zdroj: Zoo Liberec
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Liberecká Drbna

Liberec a okolí očima, které vidí zblízka. Liberecká Drbna přináší aktuální zprávy, příběhy i kauzy z regionu, který má svou specifickou energii – od hor přes města až po malé obce. Politika, doprava, kultura, bezpečnost i komunální dění – to vše je tu přehledně, svižně a bez zbytečných...

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