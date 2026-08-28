Podzimní věnec ze šípků: Jak vytvořit šípkový věnec krok za krokem

Podzimní věnec ze šípků vykouzlí u vchodu hřejivou podzimní atmosféru. Podívejte se na podrobný návod, jak vytvořit šípkový věnec krok za krokem.
Podzimní věnec ze šípků rozzáří i pošmourný podzimní den
Příroda na podzim nabízí spoustu materiálu pro výrobu krásné
podzimní výzdoby. Tím nejlepším materiálem jsou šípky. Najdeme je prakticky všude. Stačí si během procházky nastříhat větvičky s červenými plody a vytvořit z nich trendy podzimní věnec na dveře. Pomocí tohoto návodu to zvládnete během krátké chvíle sami a nebude vás stylová podzimní výzdoba prakticky nic stát! Co budete na věnec ze šípků potřebovat Větvičky plané růže se šípky Šlahouny břečťanu Přírodní korpus (proutěný nebo slaměný) Floristický drát Zahradnické nůžky Provázek nebo stužku na zavěšení
Na výrobu
podzimního věnce z šípků se pečlivě připravte. Je důležité mít dostatek materiálu, abyste měli věnec krásně bohatý. Základ tvoří korpus, dekorovaný šípky, které je možné doplnit i dalšími přírodními materiály, které se vám líbí a hodí se do konceptu vaší podzimní dekorace. Se šípky se skvěle kombinují zelené větvičky listových stromů i jehličnanů, šišky, bobule a další rostlinky i mech. Čtěte také: Jak vytvořit podzimní boho věnec na dveře ze sušených květů krok za krokem Jak vyrobit šípkový věnec krok za krokem Podzimní věnec ze šípků – Připravte větvičky se šípky. Foto: PlanetaZahrady.cz – vytvořeno pomocí AI Gemini Připravte větvičky se šípky
Před výrobou věnce si větvičky z plané
růže pečlivě roztřiďte podle velikosti. Zbavte je případných poškozených listů a plodů. Zvolte pružnější stonky, které se budou dobře stáčet kolem korpusu, aniž by se polámaly. Podzimní věnec ze šípků – Připravte korpus. Foto: PlanetaZahrady.cz – vytvořeno pomocí AI Gemini Čtěte také: Jak vyrobit podzimní věnec na dveře ze slaměného korpusu: Moderní dekorace krok za krokem Připravte korpus
Pro výrobu šipkového věnce zvolte přírodní proutěný nebo slaměný korpus. V případě proutěného korpusu nechte jeho část vyniknout. Tím dodáte výslednému věnci autentický rustikální nádech. Slaměný korpus můžete částečně omotat dekorativní stuhou v přírodní, oranžové nebo bordó barvě, čímž vytvoříte podzimní „boho styl“.
Podzimní věnec ze šípků – Připevněte větvičky se šípky. Foto: PlanetaZahrady.cz – vytvořeno pomocí AI Gemini Připevněte větvičky se šípky
Nejdříve si větvičky se šípky přiložte k základu a navrhněte si, jak by mohl výsledný efekt vypadat. Poté začněte větvičky postupně omotávat floristickým drátem ke korpusu. Dbejte na to, aby směřovaly vždy jedním směrem a plody rovnoměrně pokryly celý obvod korpusu.
Podzimní věnec ze šípků – Přidejte další dekorace. Foto: PlanetaZahrady.cz – vytvořeno pomocí AI Gemini Přidejte další dekorace
Do základu dále přidejte
břečťan, mech nebo zelené větvičky. Kontrast sytě červených šípků a tmavě zelených listů břečťanu či jiného materiálu vytvoří dokonalou podzimní harmonii. Čtěte také: Jak vytvořit podzimní věnec z hortenzií krok za krokem Zavěste věnec na dveře
Nakonec ke korpusu upevněte pevný jutový provázek nebo barevnou stužku a zavěste hotovou dekoraci na vchodové dveře.
Jak prodloužit krásu šípkového věnce?
Podzimní věnec ze šípků je velmi oblíbenou podzimní dekorací, která nejlépe vyniká v chladnějším venkovním prostředí. Věnec umístěte na chráněné místo před deštěm a přímým sluncem. Tip redakce PlanetaZahrady
Plody šípků nejlépe vyniknou, když jim necháte volnost. Nepřikládejte na věnec příliš mnoho dalších dekorací. Přírodní proutí, sytě červené plody a několik zelených šlahounů břečťanu vytvoří elegantní podzimní dekoraci samy o sobě.
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Autor:
Kristýna Franclová
Zdroj článku a další tipy, inspiraci i praktické rady najdete na:
PlanetaZahrady.cz
(Článek byl připraven s využitím ChatGPT a AI Gemini při návrhu struktury a jazykové úpravě textu.)