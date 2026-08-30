Andrejevová hrála na US Open po boku Rubljova a neudržela se. Před publikem přiznala, že do něj byla zamilovaná

Stalo se to v úterý 25. srpna 2026, pár minut po výhře nad obhájci titulu Sarou Erraniovou a Andreem Vavassoriim. Moderátor se Andrejevové zeptal na partnerství s Andrejem Rubljovem a ona odpověděla víc, než kdokoli čekal. Přiznala, že Rubljov byl její „vysněný partner\“ nejen na kurtu, že jako patnácti- šestnáctiletá k němu chovala tichý obdiv. Že mu to nikdy neřekla. A že teď, po společné výhře, jí to prostě vyklouzlo. Rubljov přišel blíž a objal ji. Tribuny zatleskaly. Vznikl jeden z nejvirálnějších momentů letošního US Open.
Co přesně zaznělo a jak Rubljov reagoval
Andrejevová neoznámila vztah. Popsala někdejší teenagerskou slabost, pocit z doby, kdy jí bylo patnáct a Rubljov byl o sedm let starší hráč, kterého sledovala v televizi. Důležitý je ten minulý čas. Nešlo o vyznání lásky, ale o upřímný střípek, který euforie po obratu a atmosféra stadionu vytáhly na povrch.
Rubljov to na následné tiskové konferenci obrátil v humor. Podle AP poznamenal, že v patnácti „děti ještě nemají vkus\“, a ironicky dodal, že je vidět, jak na Mirru působí. Žádná odtažitost, žádné rozpaky. Oba zvolili tón, který z potenciálně trapné chvíle udělal společný vtip.
Na kurtu to fungovalo dál
Přiznání jejich výkon nerozbilo, spíš naopak. Ještě tentýž den Andrejevová s Rubljovem porazili Dianu Šnajderovou a Caspera Ruuda a postoupili do semifinále. Tam narazili na českou dvojici Karolína Muchová a Jakub Menšík.
A tady příběh získává český rozměr. Andrejevová s Rubljovem vedli v super tiebreaku 8:5 a měli dva mečboly. Ani jeden neproměnili. Muchová s Menšíkem otočili na 11:9 a prošli do finále, které nakonec vyhráli. Pár, který si získal publikum osobním přiznáním, zastavila až česká raketa.
Pikantní detail: o rok dříve, na US Open 2025, hrál Rubljov mix právě s Muchovou. Letos si vybral Andrejevovou. A Muchová mu to na kurtu vrátila.
Proč to rezonovalo víc než běžný grandslam
Smíšená čtyřhra na grandslamech bývá okrajová disciplína, kterou hlavní vysílací okna ignorují. Jenže moment na Louis Armstrong Stadium udělal z mixu US Open 2026 virální událost. Sociální sítě okamžitě začaly sdílet sestřih, komentátoři ho přirovnávali k chvíli, kdy Stefanos Tsitsipas na Australian Open 2023 veřejně pozval Margot Robbie na zápas, nebo k žádosti o ruku Martiny Navrátilové na US Open 2014.
Rozdíl je v tom, že Andrejevová nemluvila k celebritě ani k partnerovi v hledišti. Mluvila ke spoluhráči, který stál metr od ní. A ten spoluhráč byl zrovna člověk, o kterém mluvila. Intimita toho momentu, slabost přiznaná přímo jejímu adresátovi před tisíci lidmi, je to, co z něj udělalo něco jiného než pouhý vtipný klip.
Co bude dál
Andrejevová tři dny po semifinálové porážce na Media Day US Open řekla, že si spolupráci s Rubljovem užila a že by do toho šla znovu. Jejich společný přístup, „hlavně si vytvořit hezké vzpomínky\“, vysvětluje, proč celá epizoda vyzněla lehce, a ne konfliktně. Žádné veřejné pnutí, žádné stahování příspěvků, žádné dementi.
Konkrétní další společný start zatím oznámený není. Ale pokud se Andrejevová a Rubljov znovu přihlásí do mixu na některém z příštích grandslamů, bude to jeden z nejsledovanějších zápasů soutěže, a tentokrát ne kvůli tenisu.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Tobiáš Šindelář