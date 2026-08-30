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Mazepin opět závodí. FIA zmírnila pravidla pro ruské závodníky

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Bývalý pilot formule 1 Nikita Mazepin se po nucené pauze vrací k mezinárodnímu motorsportu. Využil rozvolnění pravidel FIA, díky kterému může opět reprezentovat Rusko bez nutnosti podepisovat prohlášení o neutralitě, a hned při svém prvním startu v Belgii triumfoval. Zrušení restrikcí však vyvolává kritiku.
Mazepin opět závodí. FIA zmírnila pravidla pro ruské závodníky

Mazepin opět závodí. FIA zmírnila pravidla pro ruské závodníky

Zdroj: SvětFormule.cz
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Tento článek byl publikován ze zdrojů SvětFormule.cz

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