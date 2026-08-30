Costa se vyjádřil k zápasu s Procházkou i Chimaevem. UFC 332 stále nemá hlavní tahák a řeší víc variant

Prázdný vršek karty, plná aréna
Kolem volného slotu se veřejně točí jedno jméno víc než ostatní: Paulo Costa. Brazilský striker, který se po přesunu do polotěžké váhy pasoval do role hlavního vyzyvatele, za poslední čtyři týdny okomentoval dvě možné varianty, Jiřího Procházku i Chamzata Čimaeva. Jenže komentovat a podepsat kontrakt jsou dvě různé věci. A právě ta mezera mezi slovy a podpisem definuje celou situaci kolem UFC 332.
Co přesně Costa řekl, a komu
Začalo to 4. srpna. Procházka veřejně vyzval Costu k zápasu v říjnu, tvrdil, že čeká na kontrakt. Costova odpověď přišla obratem a byla chladná: „Zatím mi nikdo tvoje jméno nezmínil.“ Podle jeho slov mu UFC Procházkovo jméno vůbec nezmínilo. Přidal osobní poznámku na Procházkovu adresu a tím to na chvíli utichlo.
O tři týdny později, 25. srpna, Costa na Sherdog přitvrdil sportovním argumentem: do případného mixu o prozatímní titul v polotěžké váze podle něj patří borci po výhře, ne někdo, kdo naposledy prohrál. Narážka na Procházkův knockout od Carlose Ulberga v dubnu byla zřejmá.
Pak přišla druhá linie. 26. srpna Costa prohlásil, že pokud příště nedostane šanci o prozatímní pás v polotěžké váze, bude to „obrovský průšvih“ ze strany UFC. A 28. srpna, když se na sociálních sítích rozjely zvěsti o možném duelu Costa vs. Čimaev na UFC 332, reagoval na X slovy, že fanoušci uvidí „nejprudší kolaps hype jednoho bojovníka v historii“.
Silná slova. Ale žádný podpis.
Proč je slot pořád prázdný
Odpověď není jednoduchá, protože brzd je hned několik a působí současně.
- Ulbergovo koleno. Šampion polotěžké váhy Carlos Ulberg si při titulové výhře nad Procházkou na UFC 327 přetrhl přední zkřížený vaz. Operace proběhla v dubnu, v červenci sám řekl, že se do konce roku 2026 nevrátí a cílí na rok 2027. Tím se otevřela debata o prozatímním titulu.
- Procházkův brzdící se návrat. Jiří nejdřív 4. srpna mluvil o říjnu. O tři týdny později, 25. srpna, na Instagramu napsal, že zápas potvrzený není. A 27. srpna v rozhovoru pro Nova Sport, citovaném přes Championship Rounds, doplnil klíčovou větu: říjen začíná být nereálný, potřebuje plnohodnotný kemp a minimálně dva měsíce přípravy. Reálnější jsou podle něj listopad nebo prosinec.
- Čimaevův pohled jinam. Chamzat Čimaev od 9. května 2026 není šampionem střední váhy, titul mu sebral Sean Strickland těsným rozhodnutím na UFC 328. Měsíc poté, 12. června, Čimaev veřejně říkal, že chce odvetu se Stricklandem a zůstává na 84 kg (185 liber). Skok do polotěžké váhy rovnou o prozatímní titul? Zatím to je spíš konstrukce fanouškovských účtů než Čimaevova deklarovaná priorita.
- Costův poslední zápas smlouvy. Costa v dubnu potvrdil, že mu zbývá jediný duel do konce kontraktu s UFC. Pro organizaci to znamená komplikaci: skládají titulový zápas s někým, kdo může po jednom večeru odejít k vyjednávacímu stolu, nebo úplně pryč.
Dvě varianty, žádná jistota
Z veřejně dohledatelných zdrojů vycházejí pro UFC 332 dvě reálné kombinace s Costou v hlavní roli.
Procházka vs. Costa je čistší příběh pro polotěžkou divizi. Bývalý šampion proti rozjetému vyzyvateli, stylisticky postojová přestřelka, česká stopa pro evropský trh. Jenže Procházka sám říká, že říjen nestíhá.
Costa vs. Čimaev je hlasitější, mainstreamově atraktivnější varianta. Čimaev ale nemá v 93 kg (205 liber) žádný výsledek, ještě v červnu chtěl zůstat o dvě váhové kategorie níž a sám Dana White v únoru říkal, že by u něj raději viděl obhajobu titulu než skákání po vahách.
Existuje i třetí hlas, samotného šampiona Ulberga, který v červenci navrhl úplně jiné řešení: Ankalaev vs. Procházka a Costa vs. Rountree. Fantasy matchmaking od člověka na rekonvalescenci, ale ukazuje, že ani uvnitř sportovní logiky divize nemusí být Costa automaticky párovaný s Procházkou nebo Čimaevem.
Co výběr prozradí o UFC
Podle nás je klíčové právě to, kterou variantu UFC nakonec zvolí, a co tím řekne o svých prioritách. Pokud sáhne po Procházkovi a počká na jeho kemp, respektuje sportovní hierarchii divize, ale riskuje odklad na listopad a PPV bez hvězdného hlavního zápasu v říjnu. Pokud protlačí Čimaeva rovnou na prozatímní titul v polotěžké váze, dostane marketingově silnější produkt, ale sportovně hůř obhajitelný pás.
A pak je tu Costova kontraktační situace. UFC skládá titulový zápas s mužem, který může po jednom zápase odejít. To není detail, to je proměnná, která může celou rovnici překlopit.
Pět týdnů do akce. Vstupenky se prodávají, karta roste, ale ten nejdůležitější řádek zůstává prázdný. V UFC to není neobvyklé. Neobvyklé je, jak nahlas o tom všichni mluví, a jak ticho je z kanceláře, která jediná může něco rozhodnout.
Zdroj: MMAMAG.cz
Autor: Radek Šebek