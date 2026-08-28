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Okurky v láku. Ztratí hořkost, nebo byste je radši měli vyhodit?Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Sklízíte letos hořké okurky? Před zavařováním okurky samozřejmě neochutnáváte – protože je zpracováváte obvykle vcelku (nemáte-li speciální recept, který nakrájení vyžaduje). I když lák hořkou chuť může překrýt, není to úplně dokonalý kouzelník. Chcete-li mít dokonalé zavařené okurky a přitom víte, že je letos sklízíte ve velkém množství hořké, můžete se pokusit o záchranu. Hořkost se totiž často projevuje jen v některých částech okurky.
Zavařené okurky
Zdroj: Radek Štěpán
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