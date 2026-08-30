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Miniaturní projektor má odpojitelné reproduktory a zvuk jako v kině. Váží jen 3,3 kg a vejde se do batohu

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Soundcore Nebula P1 přichází s konceptem, který zatím žádný přenosný projektor nenabídl: dva bezdrátové reproduktory, které se z těla sundají.
Miniaturní projektor Nebula P1

Miniaturní projektor Nebula P1

Zdroj: Anker
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Mobify.cz

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