Miniaturní projektor má odpojitelné reproduktory a zvuk jako v kině. Váží jen 3,3 kg a vejde se do batohu

Celý nápad stojí na jednoduché úvaze. Přenosné projektory mají zpravidla mizerný zvuk, protože reproduktor ukrytý v malém těle nemá šanci vytvořit prostorovou scénu. Soundcore to řeší radikálně: na horní straně projektoru jsou dva magneticky uchycené 10W moduly, které po uvolnění přepínačem fungují jako samostatné bezdrátové reproduktory. Položíte je po stranách plátna, na poličky vedle gauče nebo kamkoli, kde vytvoříte stereo scénu. A právě tohle dělá z Nebula P1 něco víc než další krabičku s DLP čipem. Co se týče hmotnosti, oficiální údaje výrobce uvádějí zhruba 2,4 kg při rozměrech 124 × 130 × 284 mm, do většího městského nebo fotobatohu tedy půjde pohodlně, i když nejde o kapesní zařízení. S reproduktory a příslušenstvím se celková hmotnost samozřejmě ještě zvýší.
Reproduktory, které dělají rozdíl
Odpojitelné reproduktory nejsou jen marketingový trik. Každý modul má výkon 10 W, dohromady tedy 20 W bezdrátového sterea s podporou Dolby Audio. Když jsou nasazené na těle projektoru, nabíjejí se přes něj a připojují se automaticky. Po sejmutí komunikují bezdrátově a na jedno nabití vydrží až 20 hodin, což je srovnatelné třeba s Ultimate Ears Megaboom 4 nebo vlastním Soundcore 2 téže značky.
Nezávislá recenze
What Hi-Fi ohodnotila zvuk P1 plným skóre 5 z 5 a označila ho za nejlepší audio, jaké v této cenové třídě u stolního přenosného projektoru slyšela. ProjectorCentral doplňuje, že basy sahají k 65 Hz a špičková hlasitost dosahuje 85 dBA. Zvuk jako v kině? U přenosných projektorů rozhodně ano, rozestavěné reproduktory vytvoří prostorový efekt, který pevně integrovaný reproduktor nabídnout nedokáže. Plnohodnotnou sestavu s AV receiverem a podlahovými sloupovými reproduktory samozřejmě nenahradí.
Zajímavý bonus: reproduktory fungují i samostatně v režimu Bluetooth Speaker Mode. Takže i když zrovna nepromítáte, máte po ruce slušný bezdrátový stereo pár.
Obraz pro večerní promítání, ne pro denní obývák
Tady je potřeba kalibrovat očekávání. Nebula P1 nabízí 650 ANSI lumenů a Full HD rozlišení přes DLP technologii. Výrobce sám přiznává, že je kalibrován pro večerní použití. V praxi to znamená:
Zatemněná místnost, 150–200 cm (60–80″) – obraz je přesvědčivý, barvy živé Tlumené světlo, 200–250 cm (80–100″) – stále použitelné, ale ztrácí kontrast 250–380 cm (100–150″) – potřebujete tmu Osvětlený obývák – obraz vidíte, ale nepůsobí přesvědčivě
What Hi-Fi ohodnotilo obraz 3 z 5, tedy jako slušný, ale neoslnivý. HDR obsah projektor přijme, ale při tomto jasu nečekejte dramatický efekt. ProjectorCentral upozorňuje na ořezávání jasů v režimu HDR.
Co funguje skvěle, je automatika obrazu. Ostření, korekce lichoběžníkového zkreslení, přizpůsobení překážkám v obraze a funkci Vision Fit – to všechno zvládne projektor automaticky, takže promítání rychle rozjedete bez ladění. Projektor má i 130° gimbal pro snadné nasměrování a 1/4″ stativový závit pro venkovní použití.
Google TV s českými aplikacemi a herním režimem pod 10 ms
Operačním systémem je Google TV, což znamená přístup k Netflixu přímo z výroby, ale i aplikacím jako
iVysílání České televize a prima+. Žádný externí dongle není potřeba, projektor je streamovací zařízení sám o sobě. Výrobce doporučuje po prvním spuštění aktualizovat firmware na Android 14 kvůli stabilitě a kompatibilitě aplikací.
Pro hráče je podstatný HDMI 2.1 vstup s eARC. ProjectorCentral naměřil vstupní zpoždění 9,8 ms v herním režimu Extreme, což je hodnota, se kterou se dá hrát i rychlejší akce. Konzoli nebo notebook připojíte bez zásadních kompromisů.
Jeden zásadní limit ale zůstává: projektor nemá vestavěnou baterii. Venku potřebujete zásuvku nebo externí elektrárnu. Výrobce doporučuje Anker SOLIX C300, se kterou P1 běží přibližně 3 až 3,5 hodiny. Důvod? Interní baterie by zvětšila rozměry a tepelnou zátěž, což by mohlo ohrozit stabilitu výkonu. Reproduktory baterii mají, projektor ne, takový je kompromis.
Kolik stojí a co nabízí konkurenci
V Česku se Nebula P1 prodává od přibližně 21 490 Kč. Na
Heurece byly k srpnu 2026 aktivní nabídky v rozmezí 21 489–22 994 Kč, regionální distributor CPA eviduje cenu 21 490 Kč.
Jak si stojí proti konkurentům ve stejné cenové hladině?
ParametrSoundcore Nebula P1LG CineBeam QEpson EF22 Rozlišení 1080p 4K 1080p Jas 650 ANSI lm 500 ANSI lm 1 000 lm Zvuk 2× 10W odpojitelné 3W mono 2× 5W integrované Hmotnost ~2,4 kg 1,49 kg ~2,7 kg Systém Google TV webOS Android TV Hlučnost 27 dB (výrobce) neuvedeno 22/18 dB
LG vyhrává rozlišením a hmotností, Epson jasem a tišším provozem. Nebula P1 ale jako jediný nabízí reproduktory, které sundáte a rozestavíte, a právě to je jeho hlavní argument. Soundcore sám ho označuje jako „první přenosný projektor s odnímatelnými reproduktory na světě“.
Pro koho to dává smysl
Nebula P1 není projektor pro puristy, kteří řeší každý ANSI lumen a pixel. Je to přenosné domácí kino pro lidi, kteří chtějí jedno zařízení místo tří: projektor, streamovací box a slušný zvuk. LED zdroj s životností 25 000 hodin vydrží při čtyřech hodinách denně přes 17 let. Ventilátor při reálném měření dosahuje kolem 33 dB, což při sledování filmu splyne s pozadím.
Největší inovace Nebula P1 není v obraze, tam je solidní, ale není výjimečný. Je ve zvuku, který konečně nemusí zůstat uvězněný v krabičce na stole.
Zdroj:
Mobify.cz - Váš párťák ve světě elektroniky
Autor:
Petr Sedmík