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Fanoušek metalu zemřel během koncertu, festival předčasně skončil

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Dennívýzva
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Tragický závěr měl letošní festival Metal Madness u řeky Otavy v Sušici. Pětapadesátiletý fanoušek tvrdé muziky tam náhle zkolaboval, upadl do bezvědomí a přestalo mu tlouct srdce. I přes veškerou snahu se ho už nepodařilo oživit. Případem se zabývají kriminalisté.
ilustrační foto

ilustrační foto

Zdroj: Pixabay.com
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Plzeňská Drbna

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