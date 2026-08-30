White oznámil, že UFC Šanghaj překonalo čtyři rekordy. Vyprodaná aréna pro 16 tisíc lidí nestačila

Když Song Yadong ve druhém kole vyslal pravý uppercut proti Umaru Nurmagomedovovi, 16 188 diváků v SPD Bank Oriental Sports Center vyskočilo z křesel. Čínský zápasník bantamové váhy právě předvedl knockout roku. Ne jen proto, jak vypadal, krátký, chirurgicky přesný counter do okamžiku, kdy soupeř měnil úroveň pro takedown, ale proto, co znamenal. Pro Songa, pro UFC v Asii a pro celý příběh bantamové divize.
Čtyři rekordy jedné noci
Dana White po skončení akce zveřejnil na síti X příspěvek, ve kterém šanghajskému večeru připsal rovnou čtveřici historických milníků. Podle této sekundárně citované komunikace šlo o nejvyšší tržby v historii arény, nejvyšší návštěvnost v historii arény, nejvyšší gate pro UFC Fight Night v Asii a nejvyšší návštěvnost pro UFC Fight Night v Asii.
Nezávisle potvrzený je především údaj o vyprodaných 16 188 sedačkách a asijský rekord v návštěvnosti, jak uvádí City News Service. Přesná čísla gate UFC veřejně nezveřejnilo. I tak je obraz jednoznačný: aréna narazila na svůj strop. A strop nestačil.
Proč 16 tisíc nestačilo
Kdo sledoval předchozí šanghajskou kartu z 23. srpna 2025, nepřekvapí ho, že kapacita byla limitující faktor. Tehdy se vstupenky vyprodaly za méně než minutu. White v rozhovoru pro Xinhua řekl, že UFC jde v Číně „naplno“, a pro China Daily dodal, že příště by měl přijít turnaj do větší arény.
O rok později se vrátil do stejné haly, a ta znovu praskala ve švech. Tvrdý důkaz o tom, kolik lidí se dovnitř nedostalo, veřejně neexistuje. Nepřímé signály ale mluví jasně:
- Vyprodání předchozího ročníku pod minutu
- Spolupořadatel Orange Lion tehdy hlásil nejvyšší jednodenní příjem z prodeje vstupenek mezi živými arénovými akcemi v Číně za pět let
- UFC mezitím uzavřelo víceletou strategickou spolupráci s Galaxy Macau do roku 2029, čímž vybudovalo druhou stálou asijskou základnu
Šanghaj není experiment. Je to ověřený trh, který roste rychleji, než ho UFC stíhá zásobovat kapacitou.
Uppercut, který přepsal titulovou debatu
Samotný hlavní zápas trval necelé dvě kola. Umar Nurmagomedov, bývalý titulový vyzyvatel s elitním grapplingem, kontroloval tempo a hledal cestu k takedownu. V první minutě druhého kola došlo k náhodnému střetu hlavami, po kterém měl Song tržnou ránu pod pravým obočím. Vypadalo to na komplikaci.
Pak přišel okamžik v čase 1:48. Umar změnil úroveň, šel dolů pro nohy, a Song ho přečetl. Krátký pravý uppercut, takzvaný shovel uppercut, trefil Nurmagomedova za ucho. Dagestánec padl. Hala explodovala.
„Diváci vstali z křesel, více než 16 000 lidí tleskalo vestoje,“ popsalo to MMA Fighting. Konzistentní svědectví napříč médii potvrzuje, že atmosféra překročila běžný rámec Fight Night. Tohle byla domácí korunovace.
Pro Songa jde o největší výhru kariéry. V květnu 2026 ukončil v Macau Deiveisona Figueireda, teď doma knockoutoval Umara. Z davu uchazečů se vyčlenil do pozice legitimního kandidáta na titul. Automatický title shot to ale neznamená, bantamová divize má svůj vlastní jízdní řád.
Titulový obrázek: Yan, Merab a Songovo čekání
Šampionem bantamové váhy je k 30. srpnu 2026 Petr Yan a jeho příští obhajoba je už vypsaná. Na UFC 333 v Abú Zabí 24. října 2026 ho čeká Merab Dvališvili. Song tedy nepřeskočí domluvenou titulovou linii, ale jeho pozice v pořadníku se dramaticky posunula.
Podle nás je realistický scénář dvojí: buď eliminační zápas proti dalšímu top contenderovi, nebo role prvního náhradníka pro případ zranění před UFC 333. Knockout nad Umarem mu dává argumentační munici, kterou před měsícem neměl. Otázka není, jestli Song dostane šanci o titul, ale kdy.
Zdroj: MMAMAG.cz
Autor: Kristýna Vondráčková