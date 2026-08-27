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Jak vytvořit záhon, který téměř nepotřebuje zalévání

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Stále častější období sucha a vysokých teplot nás nutí hledat způsoby, jak udržet rostliny v dobré kondici i s minimální spotřebou vody. Dobrou zprávou je, že správně založený záhon dokáže vláhu zadržovat mnohem lépe než běžný záhon a vyžaduje výrazně méně zalévání.
záhon

záhon

Zdroj: Pixabay
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Naše zahrada

Články z magazínu NašeZahrada.com potěší nejen všechny milovníky zeleně. Jsou určeny těm, kteří chtějí mít krásnou, zdravou a úrodnou zahradu bez ohledu na své zkušenosti nebo velikost pozemku. Najdete zde praktické rady, návody a inspiraci, ať už se staráte o zeleninové záhony, okrasné rostliny,...

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