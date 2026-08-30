Padesátnice si připila a vyrazila na vyjížďku. Elektrokolo ji ale v Brně zradilo

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Padesátnice si připila a vyrazila na vyjížďku. Elektrokolo ji ale v Brně zradiloPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Vyjížďka na elektrokole nevyšla podle plánu. Padesátnice z Brna vlastní vinou spadla na mokré silnici, sedřela si kolena, tvář a zůstala ležet na místě. Strážníci později zjistili, že před jízdou vydatně pila.
Ilustrační snímek
Zdroj: Pixabay.com
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Články z Brněnské Drbny přinášejí aktuální zpravodajství z jihomoravské metropole a jejího okolí – od politiky přes dopravu, kulturu, školství až po bezpečnostní a společenská témata. Obsah se zaměřuje na události, které přímo ovlivňují každodenní život místních obyvatel, ať už jde o nové...Všechny články tohoto autora →
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