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Padesátnice si připila a vyrazila na vyjížďku. Elektrokolo ji ale v Brně zradilo

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Dennívýzva
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Vyjížďka na elektrokole nevyšla podle plánu. Padesátnice z Brna vlastní vinou spadla na mokré silnici, sedřela si kolena, tvář a zůstala ležet na místě. Strážníci později zjistili, že před jízdou vydatně pila.
Ilustrační snímek

Ilustrační snímek

Zdroj: Pixabay.com
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Brněnská Drbna

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