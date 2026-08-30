Jedna z největších postojářských hvězd světa vyzvala RFA k megazápasu. Souboj Sivák vs. Dereli by bavil všechny

Komentář se objevil pod příspěvkem RFA na sociální síti a média z okruhu slovenského a českého bojového sportu ho okamžitě vytáhla jako hlavní zprávu týdne. Není divu. Když se muž s tituly z K-1 i ONE Championship postaví za konkrétní zápas, promotéři zpozorní. Jenže mezi komentářem světové hvězdy a reálným zápasem leží minimálně dva galavečery, jeden debut a spousta vyjednávání.
Kdo je Allazov a proč mají jeho slova váhu
Čingiz Allazov není influencer, který „tipuje“ zápasy. Ázerbájdžánský rodák s běloruským pasem drží dva tituly K-1 World Grand Prix a bývalý pás šampiona ONE Championship v kickboxu. V profesionálním postojářském světě patří mezi nejrespektovanější jména poslední dekády. Když takový člověk napíše, že chce vidět Dereliho se Sivákem, nejde o fanouškovský sen, ale o doporučení od někoho, kdo ví, co dělá atraktivní zápas.
Důležitý detail: Allazov je produktem Gridin Gymu. Stejný tým trénuje i devatenáctiletého Maxima Dereliho. Osobní vazba na jednoho z potenciálních aktérů je zřejmá a dává jeho výzvě jasný kontext: podporuje svého týmového kolegu, ale zároveň pojmenovává něco, co si fanoušci RFA šeptají už měsíce.
Dva neporažení, jedna organizace
Václav Sivák je česká tvář RFA. Šampion K-1 do 70 kg, v žebříčcích organizace vedený jako jednička i v kategorii do 66 kg, s bilancí 36-0 po srpnové výhře nad Japoncem Jasuhirem Kidem. Hotový bojovník, který si prošel pětikolovými bitvami a vítězí i nad zahraničními jmény.
Maxim Dereli je jiný příběh. Devatenáct let, 183 centimetrů, 70 kilogramů, moldavský pas a profesionální bilance uváděná jako 14-0. Širší statistika na portálu KO Warriors mu připisuje přes 290 zápasů včetně amatérských, číslo, které vypovídá o objemu zkušeností z mládežnických turnajů. Co ale upoutá víc než čísla, je styl.
Kontrast je ideální pro prodej zápasu:
- Sivák – etablovaný šampion, zkušenost, kontrola, titul.
- Dereli – mladý vyzyvatel, exploze, neortodoxie, mystérium.
K tomu přidejte Dereliho starší hlášku z pozápasového rozhovoru: „Nemám ponětí, kdo je Sivák.“ Ať už to myslel vážně, nebo šlo o provokaci, příběh „hvězda versus nástupce“ se píše sám.
Co stojí v cestě
Tady je potřeba přibrzdit. Zápas Sivák vs. Dereli zatím neexistuje ani jako oznámení, ani jako potvrzený záměr promotéra.
Dereli má nejdřív 25. září 2026 debutovat na RFA 33 v Bratislavě proti Adamu Królovi, polskému kickboxerovi, který se Sivákem už absolvoval pět kol. Teprve výsledek tohoto zápasu ukáže, jestli Dereliho bilance 14-0 obstojí i mimo domácí prostředí. Dominantní finiš by hype kolem střetu se Sivákem znásobil. Těsná výhra na body by ho naopak přibrzdila.
Sivák mezitím nečeká. Na 17. října 2026 má vypsaný start na RFA 34 v Žilině, kde je veden jako hlavní hvězda večera. Případný souboj dvou neporažených by tedy přicházel v úvahu nejdříve na některém z pozdějších galavečerů; RFA v lednové vizi pro rok 2026 zmiňovala trasu zahrnující i Dubaj a další evropská města.
Proč to RFA dává smysl
Organizace drží oba neporažené postojáře ve vlastním ekosystému. To je luxus, který si promotér nemůže dovolit promarnit. RFA letos zdůraznila zaměření na české a slovenské bojovníky a rozšiřuje se do zahraničí; Dereliho příchod do tohoto prostoru není náhoda, ale strategický krok.
Allazovův komentář funguje jako katalyzátor. Mediálně zvedl téma, které by jinak zůstalo v rovině fanouškovských diskusí, na úroveň, kde se o něm mluví jako o reálné možnosti. A RFA nemusí dělat nic jiného než nechat příběh dozrát: pokud Dereli v Bratislavě přesvědčí, poptávka po zápase se Sivákem bude tak silná, že se z matchmakingového snu stane prodejný hlavní zápas večera.
Zdroj: MMAMAG.cz
Autor: Radek Šebek