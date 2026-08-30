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GPS nefungovala od Francie až po Pákistán, satelit poprvé změřil rozsah rušení. Realita je horší, než se čekalo

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Experimentální satelit Pulsar-0 naměřil z oběžné dráhy propad GPS signálu o 30 dB-Hz v pásu táhnoucím se přes tři kontinenty.
NASA satelit ve vesmíru

NASA satelit ve vesmíru

Zdroj: NASA
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Mobify.cz

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