Záchrana pro staré banány: Vláčná banánová buchta s čokoládovou polevou a kokosem

Jestli je doma pár přezrálých banánů, po kterých už nikdo příliš nesahá, je tahle buchta jeden z nejlepších způsobů, jak je spotřebovat. Je vláčná, voní skořicí a rumem, nahoře má čokoládu s kokosem, takže na stole působí slavnostněji, než kolik práce ve skutečnosti zabere. Právě zralé banány spolu s lehce vmíchaným sněhem z bílků dělají ten rozdíl, kvůli kterému se k receptu vracím.
Nejčastěji ji vytahuju, když chci upéct něco ke kávě, ale nechce se mi rozkládat kuchyň a vážit hromadu surovin. Tady většinu věcí
, banány rozmačkám vidličkou a je v zásadě hotovo. A vůně při pečení? odměřím hrnkem Skořice, banán, trochu rumu. Takový ten domácí režim, při kterém se do kuchyně začnou nenápadně stahovat ostatní. Někdy přidám víc , jindy ji po vychladnutí přetřu tenkou vrstvou vlašských ořechů meruňkového džemu a teprve pak přijde čokoláda.
Můj jednoduchý tip: Banány nešetřit a vzít klidně ty úplně měkké, se skvrnami na slupce. Právě ony dodají těstu chuť i vláčnost, kterou z pevných žlutých banánů nedostanete. Recept na vláčnou banánovou buchtu s kokosem a čokoládou
Doba přípravy: 20 minut Doba pečení: 35 – 40 minut Teplota trouby: 180 °C Počet porcí: 12 – 16 kousků Ingredience pro přípravu 2 vejce 1 hrnek cukru krupice, případně jen 3/4 hrnku 1 ks vanilkového cukru 4 ks zralých banánů 1/2 hrnku oleje 1 hrnek mléka 1,5 hrnku polohrubé mouky 1 ks prášku do pečiva 1/2 lžičky jedlé sody 1 lžička mleté skořice 2 lžíce rumu 1 hrst drcených vlašských ořechů 2–3 lžíce meruňkového džemu čokoládová poleva podle potřeby strouhaný kokos, mleté ořechy a nastrouhaná tyčinka Margot na posypání Postup přípravy kokosové buchty se zralými banány a čokoládou
1. Nejdřív oddělte
žloutky od bílků. Z bílků vyšlehejte pevný sníh a nechte ho stranou. Právě on pomůže tomu, aby buchta nebyla těžká ani druhý den.
2. Do větší mísy dejte
žloutky, cukr krupici a vanilkový cukr. Krátce vyšlehejte do světlejší pěny. Stačí pár minut, není nutné z toho dělat cukrářský výkon.
3.
Banány rozmačkejte vidličkou na kaši a přidejte je ke žloutkové směsi. Přilijte olej, mléko a rum, pak všechno promíchejte do hladka.
4. V další misce smíchejte
polohrubou mouku, prášek do pečiva, jedlou sodu a skořici. Suchou směs postupně přisypávejte k banánovému základu a míchejte jen do chvíle, než zmizí hrudky.
5. Na závěr přidejte
drcené vlašské ořechy a jemně vmíchejte připravený sníh z bílků. Tady už těsto zbytečně netrapte, ať zůstane vzdušné.
6. Menší plech vymažte tukem a vysypte
strouhaným kokosem. Je to starý, osvědčený trik — kokos udělá jemný okraj a buchta se pak lépe vyklápí i krájí.
7. Těsto nalijte na připravený plech a povrch uhlaďte stěrkou. Dejte do trouby vyhřáté na
180 °C a pečte zhruba 35–40 minut. Hotovost ověřte špejlí; po zapíchnutí do středu musí zůstat suchá. Upečenou buchtu nechte úplně vychladnout
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8. Jestli chcete lehce ovocný podtón, potřete povrch tenkou vrstvou
meruňkového džemu. Není to nutné, ale s čokoládou si rozumí dobře.
9. Potom buchtu přelijte
čokoládovou polevou. Ještě než ztuhne, posypte ji směsí kokosu, mletých ořechů a nastrouhané Margotky. Tahle vrchní vrstva z obyčejné banánové buchty udělá moučník, který bez obav nabídnu i návštěvě.
10. Podávejte nakrájené na řezy, nejlépe ke kávě nebo kakau. V krabici nebo přikryté na chladnějším místě vydrží vláčné asi
2–3 dny. Foto: Cooky.cz, Recept na banánovou buchtu Ještě pár tipů hospodyňky k banánové buchtě
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Zdroj: Autorský text redakce Cooky.cz, částečně upraveno AI, recept a foto Renata Malíková