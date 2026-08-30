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Záchrana pro staré banány: Vláčná banánová buchta s čokoládovou polevou a kokosem

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Když mi na míse zůstanou čtyři přezrálé banány a nikomu už se do nich nechce, končí skoro pokaždé v této buchtě. Je vláčná, voňavá po skořici a rumu, nahoře s čokoládou a kokosem, takže působí slavnostněji, než kolik s ní je práce. Právě zralé banány a lehce vmíchaný sníh z bílků dělají ten rozdíl, kvůli kterému ji peču pořád dokola.
Obrázek k receptu s názvem Máte doma přezrálé banány? Tahle banánová buchta s kokosem a čokoládou je promění ve vláčný moučník ke kávě

Obrázek k receptu s názvem Máte doma přezrálé banány? Tahle banánová buchta s kokosem a čokoládou je promění ve vláčný moučník ke kávě

Zdroj: Foto: Cooky.cz, Recept s názvem Máte doma přezrálé banány? Tahle banánová buchta s kokosem a čokoládou je promění ve vláčný moučník ke kávě
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

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