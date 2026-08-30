Vémola přiznal, že už nevěřil v návrat. Vězení, nemoc a ztráta partnerů ho srazily na kolena

Vánoce ve vazbě místo na operačním sále
23. prosince 2025 měl Vémola nastoupit k operaci akutně zanícené čelisti. Místo toho ho zadržela policie. O dva dny později soud rozhodl o vazbě, důvodem byla obava z útěku. Obvinění znělo na zvlášť závažnou organizovanou drogovou činnost v mezinárodním rozsahu. Operace se odložila o týden, na 30. prosince, a proběhla ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze za eskorty ozbrojených dozorců.
Podle Vémolova vlastního popisu z podcastu Tajná složka měl při převozu pouta na rukou i nohou. Při zákroku mu lékaři prosadili uvolnění rukou, ale nohu mu přivázali k posteli. Tyto detaily stojí výhradně na jeho výpovědi, úřady je veřejně nekomentovaly. Ve vazbě strávil celkem 25 dní, od Štědrého dne do 19. ledna 2026, kdy ho městské státní zastupitelství propustilo na kauci 15 milionů korun, s dohledem a zákazem vycestovat.
Sám Vémola obvinění odmítá. Tvrdí, že při domovní prohlídce u něj nic nenašli a že neměl důvod utíkat. Kauza ale zůstává otevřená a její stín sahá daleko za zdi vazební věznice.
Milion měsíčně a prázdný telefon
Finanční dopad přišel rychle. Vémola v červnu 2026 řekl, že ho celá kauza stojí zhruba milion korun měsíčně, mezi splátkami patnáctimilionové kauce, právními náklady a propadem příjmů. Část sponzorů a obchodních partnerů spolupráci ukončila nebo utlumila. Konkrétní firmy veřejně jmenovány nejsou, ale Vémolu podle jeho slov zvlášť zasáhl odchod nejdéle sloužícího partnera, který se prý rozloučil bez jediného telefonátu.
Na druhé straně stojí jména, která zůstala. Šéf OKTAGONu Ondřej Novotný a značka Kratom World se od něj nedistancovaly. To je důležitý detail: bez zázemí organizace by comeback neměl kde proběhnout.
K psychické rovině Vémola přistupuje s typickou přímočarostí. V promo videu OKTAGONu popsal zimu jako období, kdy „seděl a koukal do zdi“, nevěděl, co se sebou, a ztratil denní režim i motivaci. Pro člověka, který měl dvě dekády život postavený kolem tréninků, zápasů a kamer, je právě absence struktury nejtvrdší rána.
Čelist, fixátor, pět měsíců čekání
Zdravotní stránka příběhu se táhla déle, než by člověk čekal. Operace zanícené čelisti 30. prosince byl teprve začátek. Lékaři Vémolovi nasadili zevní kovový fixátor, který mu odstranili až 20. dubna 2026. Téměř čtyři měsíce s kovem na obličeji, bez možnosti plnohodnotně trénovat, jíst normálně nebo se připravovat na cokoli fyzicky náročného.
Teprve od května se mohl postupně vracet k zátěži. Do zápasu, který je naplánovaný na 26. září, mu tak zbývá zhruba pět měsíců plné přípravy. Pro jednačtyřicetiletého zápasníka s bilancí 38:9, který patnáct měsíců soutěžně stál, to není komfortní časový polštář.
Frankfurt jako test i mechanismus
OKTAGON 94 se uskuteční 26. září 2026 v Deutsche Bank Parku ve Frankfurtu nad Mohanem, na stadionu, který organizace dlouhodobě využívá pro své největší akce a kde v minulosti padl světový rekord návštěvnosti MMA. Vémola se v kleci postaví Fredericu Vosgrönemu, neporaženému německému zápasníkovi s bilancí 5:0 a černým pásem v brazilském jiu-jitsu. Nejde o titulový zápas, ale o comeback, který má vlastní gravitaci.
Vosgröne není mediální figurka pro snadný návrat. Jeho grapplingové zázemí a mezinárodní výsledky v no-gi disciplínách z něj dělají stylově nepříjemného soupeře právě pro Vémolu, jehož největší zbraní vždy byl wrestling a kontrola na zemi. Pokud Vosgröne dokáže neutralizovat Vémolovu hru na zemi, jednačtyřicetiletý Čech bude muset hledat odpovědi ve stoji, a tam ho čeká otázka, jak moc ho poznamenala dlouhá pauza.
Pro Vémolu je ale zápas víc než sportovní událost. V jeho vlastních slovech: vrátil se k tréninku třikrát denně, hlídá váhu, má před sebou konkrétní datum a konkrétního soupeře. Trénink mu funguje jako kotva, způsob, jak obnovit režim, který mu vazba, nemoc a finanční propad rozbily.
Comeback, který není jen o kleci
Vémolův návrat se dá číst dvěma způsoby. První je sportovní: legenda českého MMA se po patnáctiměsíční pauze a ohlášeném důchodu vrací na největší stadion, který OKTAGON nabízí. Druhý je osobní a možná důležitější: muž, kterému se během několika týdnů sesypal zdravotní stav, svoboda, byznys i část profesních vztahů, hledá cestu zpátky přes jedinou věc, kterou umí nejlíp.
Zdroj: MMAMAG.cz
Autor: Kristýna Vondráčková