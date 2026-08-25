Zahradní nábytek z palet: Jak vyrobit nábytek na terasu z palet krok za krokem

Jak vyrobit zahradní nábytek z palet? Ukážeme vám, jak z několika palet vytvořit pohodlné posezení, praktický stolek i stylový zahradní lounge kout.
Umění udržitelného designu: Jak postavit zahradní nábytek z palet krok za krokem
Palety mají v zahradním designu překvapivě široké využití. Z několika kvalitních kusů lze vytvořit jednoduché posezení, nízký stolek nebo celý zahradní lounge kout. Výhodou je nejen možnost přizpůsobit nábytek rozměrům terasy, ale také volba povrchové úpravy a textilií podle stylu zahrady.
Zahradní nábytek z palet začne psát ve vaší zahradě nový příběh. Díky vlastní výrobě získá osobitý charakter a můžete ho přizpůsobit přesně podle prostoru, stylu zahrady i vlastního vkusu.
Europalety byly původně vnímány především jako industriální obalový materiál, ale díky vlně upcyklace se proměnily v žádaný designový prvek, který se hodí do klasické, romantické, industriální i moderní
zahrady. S trochou řemeslného fortelu z nich vyrobíte sofistikovaný zahradní lounge set, který bude chloubou vaší terasy. Jak vytvořit zahradní nábytek z palet krok za krokem. Foto: PlanetaZahrady.cz – vytvořeno pomocí AI Gemini Čtěte také: Venkovní kuchyň z palet: Jak postavit zahradní kuchyň z palet krok za krokem svépomocí Co budete k výrobě zahradního nábytku z palet potřebovat?
Pro výrobu
zahradního nábytku vybírejte čisté a nepoškozené palety určené pro bezpečné použití. U europalet hledejte označení HT, které znamená tepelně ošetřené dřevo. Vyhněte se paletám s nejasným původem, skvrnami od chemikálií nebo výrazným poškozením.
Materiál: 4 až 6 nových europalet s označením EUR a tepelnou úpravou HT (bez chemické fumigace).
Spojovací materiál: Pevné vruty do dřeva, kovové spojovací plechy a úhelníky.
Nářadí: Excentrická bruska (brusné papíry zrnitosti 80 a 180), elektrická vrtačka, štětec.
Ochrana a povrchová úprava: Hluboce penetrační olej na dřevo nebo matná lazura s UV filtrem ve vybraném odstínu.
Komfort: venkovní matrace nebo sedací polstry v neutrálních přírodních odstínech a případně nábytková kolečka s brzdou. Čtěte také: Jak postavit zahradní gril svépomocí: jednoduchý návod v 7 krocích, který zvládne každý kutil Výroba zahradního nábytku z palet krok za krokem: Jak postavit zahradní sedačku z palet Výběr kvalitních europalet a dokonalá příprava dřeva
Pro dokonalý výsledek je důležité vybrat bezchybný materiál. Kvalitní, neporušené palety pečlivě očistěte od prachu a nečistot. Následně je obruste od povrchové hrubosti a třísek pomocí excentrické brusky. Začněte hrubším papírem o zrnitosti 80. Takto hrubý papír odstraní nerovnosti a třísky. Na závěr paletu očistěte jemným papírem o zrnitosti 180, se kterým docílíte dokonale hladkého a hedvábného doteku.
Zahradní nábytek z palet – Ochrana dřeva a povrchová úprava. Foto: PlanetaZahrady.cz – vytvořeno pomocí AI Gemini Ochrana dřeva a povrchová úprava
Pečlivě připravené palety očistěte od prachu z broušení a naneste pomocí štětce ochrannou vrstvu penetračního oleje nebo vysoce kvalitní lazury s UV ochranou. Ta zajistí, že dřevo si zachová i po letech na zahradě pěkný vzhled, navzdory rozmarům počasí. Pro docílení moderního vzhledu použijte přírodní tóny, jako je teak, hluboký eben nebo moderní šedou.
Čtěte také: Jak vytvořit krásnou zahradu s menším rozpočtem: 7 praktických pravidel Sestavení základní sedací plochy
Pro vytvoření sedáku naskládejte 2 až 3 palety na sebe, které vytvoří nižší základ. Tři už nabídnou vyšší a pohodlnější sezení. Výslednou výšku vždy přizpůsobte výšce polstrů a tomu, jak pohodlně se vám ze sedačky vstává.
Palety k sobě vzájemně připevněte pomocí dlouhých vrutů a zpevněte je skrytými kovovými plechy z vnitřní strany. Pro jednodušší manipulaci s nábytkem přišroubujte do spodních rohů nábytková kolečka s brzdou.
Zahradní nábytek z palet – Konstrukce zádové opěrky. Foto: PlanetaZahrady.cz – vytvořeno pomocí AI Gemini Konstrukce zádové opěrky
Zádovou paletu pevně spojte se sedací konstrukcí pomocí vrutů a kovových úhelníků. Před použitím vždy zkontrolujte stabilitu celého rámu – opěrka se nesmí viklat ani pohybovat.
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Hrubá stavba je hotová a přichází na řadu to nejpříjemnější – doladění celého posezení. Na sedací část položte venkovní polstry a doplňte je několika polštářky. K paletovému stolku se hodí přírodní keramika, jednoduché květináče, lucerny nebo svícny. Na podzim můžete posezení zjemnit plédem v teplých zemitých odstínech.
Tip redakce PlanetaZahrady
U paletového nábytku věnujte pozornost především kvalitě dřeva a jeho povrchové úpravě. Palety před použitím vždy důkladně obruste a odstraňte všechny třísky a ostré hrany. Pokud bude nábytek stát celoročně venku, chraňte dřevo vhodným přípravkem pro venkovní použití a na zimu ho, pokud možno, přesuňte pod střechu nebo alespoň zakryjte prodyšnou ochrannou plachtou. Pohodlí i vzhled potom snadno doladíte kvalitními venkovními polstry a textiliemi v přírodních odstínech.
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Autor: Kristýna Franclová
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(Článek byl připraven s využitím ChatGPT a AI Gemini při návrhu struktury a jazykové úpravě textu.)