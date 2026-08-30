Olomoucký Beran letěl 10 metrů, rozhodčí mlčel. Trenér Hapal utkání přirovnal k řecko-římskému zápasu

Dramatický večer na Městském stadionu ve Vítkovicích skončil pro Olomouc jedinou inkasovanou brankou, dvěma spálenými šancemi a hořkým pocitem, že rozhodčí Marek Radina nastavil metr, ve kterém se dalo soupeře beztrestně zahodit o několik metrů. Přesně tak to Hapal po zápase řekl, ne o deseti metrech, ale o „několika“. I tak to stačilo na nejostřejší pozápasovou reakci šestého ligového kola.
Co přesně Hapal řekl
Klíčová pasáž z oficiálního ohlasu na webu Sigmy zní doslova: „Nebo faul na Berana, kdy ho obránce zahodil několik metrů. A my to pustíme. Vždyť to není řeckořímský zápas.“ Hapal ve stejné odpovědi zmínil i praporek na Václava Sejka hned v páté minutě a shrnul to větou, která zabolí každého sudího: „Metr se odhaduje někdy hodně těžko.“
Terčem nebyl primárně Baník. Hapal útočil na rozhodcovský výklad pravidel, na to, že tvrdé souboje procházely bez karet i bez volných kopů. Žlutou v celém utkání viděli jen domácí Kubala a Ghali, plus trenér Skuhravý mimo hřiště. Na papíře žádný karetní masakr. V Hapalově podání ale večer, kdy se hrálo víc tělem než míčem.
Zápas rozhodla jedna rána, ne sudí
Sigmě neublížil sporný verdikt u gólu. Ublížila jí Míčkova střela ve 45.+1, rána těsně před pauzou, po které Olomouc celý druhý poločas marně dobývala ostravský blok. A hlavně si ublížila sama.
Sejk ve 28. minutě trefil břevno. Janošek v 80. minutě narazil na vynikající zákrok brankáře Jedličky. Dvě vyložené příležitosti, nula gólů. Hapal to přiznal otevřeně: „Musíme být kvalitnější ve finální třetině.“ Sejk byl ještě přímější: „Ne vždy to půjde fotbalovostí. Musíme přidat černou práci.“
Přímý dopad nepotrestaného zákroku na Michala Berana na výsledek doložený není. Který obránce fauloval a v jaké minutě, oficiální zápis neuvádí. Radina nechal hru pokračovat a veřejné vysvětlení nepřišlo.
Hrozí Hapalovi disciplinárka?
Disciplinární řád FAČR účinný od 1. července 2026 umožňuje postih i za výroky vůči delegovaným osobám ve sdělovacích prostředcích. Hapalova slova jsou ostrá, ale nejsou vulgární; pohybují se na hraně, kterou disciplinární komise LFA může, ale nemusí překročit.
K neděli 30. srpna nebylo na webu LFA zveřejněno žádné nové komuniké po šestém kole. Poslední pochází z 27. srpna a uvádí, že další zasedání komise proběhne ve čtvrtek 3. září. To je nejbližší termín, kdy se ukáže, jestli si Hapalův řecko-římský obraz vyžádá i finanční nebo disciplinární dohru.
Sigma pátá, ale bez momentu
Porážka v Ostravě zastavila sérii tří výher a čtyř zápasů bez prohry. Po šesti kolech je Sigma pátá s bilancí 3 výhry, 1 remíza, 2 prohry a skóre 10:8, tedy deset bodů. Tabulkový propad to není, ale ztráta rytmu ano.
Baník doma v sezoně porazil Sigmu i nováčka z Opavy, prohrál pouze se Slavií 0:4. Hraje přesně ten typ fotbalu, který Hapala dráždí: fyzický, obětavý, organizovaný v bloku. A zatím mu to doma vychází.
Co bude dál
Hapal neohlásil revoluci v sestavě. Zmínil, že měl připraveného Klimenta, ale poslal Šípa, pochválil střídající Solda s Krivakem za oživení hry. Spíš dílčí personální korekce než odchod od kombinačního stylu. Jenže právě kombinační styl naráží na limity, které Sejk pojmenoval přesně; někdy nestačí chtít hrát hezky, někdy je potřeba vyhrát ošklivě.
Hapalův řecko-římský obraz je emotivní zkratka pro celý večer, ne důkaz jedné prokazatelné křivdy. Sigma si zápas prohrála hlavně před oběma brankami. To ale neznamená, že otázka rozhodcovského metru je zbytečná, jen že odpověď na ni výsledek v Ostravě nezmění.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Radek Bardouzl