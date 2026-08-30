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Olomoucký Beran letěl 10 metrů, rozhodčí mlčel. Trenér Hapal utkání přirovnal k řecko-římskému zápasu

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Sigma prohrála v Ostravě 0:1, ale Pavla Hapala rozčílil víc než výsledek způsob, jakým se k němu dospělo. Svůj hněv shrnul do jednoho obrazu: řecko-římský zápas.
Olomoucký Beran letěl 10 metrů, rozhodčí mlčel. Trenér Hapal utkání přirovnal k řecko-římskému zápasu

Olomoucký Beran letěl 10 metrů, rozhodčí mlčel. Trenér Hapal utkání přirovnal k řecko-římskému zápasu

Zdroj: FC Baník Ostrava
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Tento článek byl publikován ze zdrojů SportyŽivě

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