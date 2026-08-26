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Ne každý plevel je zlo. Některý je pro zahradu přínosný

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Plevel považujeme za nepřítele, kterého je potřeba co nejrychleji odstranit. Víte však, že ne všechny plevele jsou jen škůdci. Některé mohou posloužit jako přírodní hnojivo, přilákat opylovače nebo dokonce posloužit v kuchyni. Pokud víte, které rostliny si na zahradě na chvíli ponechat, mohou vám být překvapivě užitečné.
Kopřiva dvoudomá

Kopřiva dvoudomá

Zdroj: Naše zahrada
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Naše zahrada

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