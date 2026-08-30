Jsou úplně nenápadné, ale pro sběratele starožitností mají cenu 120 000 Kč minimálně. Nemáte je doma také?

Zatímco většina lidí by je považovala za pouhou retro kuriozitu, zkušení sběratelé a mistři hodináři v nich vidí hotové jmění. Stačí totiž neuvěřitelná souhra precizní ruční práce a historického dědictví, a z obyčejného nálezu ze dna šuplíku se rázem stane luxusní sběratelský unikát, za který je dnes nadšenec ochoten zaplatit i více než sto tisíc korun. Jaké tajemství se skrývá za tímto fascinujícím návratem na výsluní?
Zapomenuté mechanické srdce, které po letech znovu ožilo na zápěstí
Řeč je o naprostém fenoménu sběratelského světa – takzvaných mariážích (z anglického marriage watch). Tento fascinující hodinářský obor dává druhý život historickým strojkům z kapesních hodinek, které kdysi nosili naši předkové ve vestách. V tomto konkrétním případě jde o legendární švýcarskou značku Patek Philippe a její strojek vyrobený v roce 1884. Představte si ten kontrast: původní zlaté či stříbrné pouzdro kapesních hodinek se během bouřlivého 20. století ztratilo, poškodilo nebo bylo roztaveno, ale to nejdůležitější – precizní mechanické srdce se sériovým číslem 69681 – přežilo. Dnes se tyto historické skvosty nevracejí do kapes, ale díky mistrovské práci českých hodinářů se usazují do moderních náramkových pouzder, kde mohou hrdě tikat dalších sto let.
Když se švýcarská dokonalost z roku 1884 spojí s českými zlatými ručičkami
Příběh těchto hodinek je fascinující cestou časem. Samotný strojek se zrodil v roce 1884 ve Švýcarsku, v době, kdy značka Patek Philippe definovala vrchol světového hodinářství. Každé ozubené kolečko a každá pružinka byly vyrobeny s nekompromisní přesností. Aby však tento historický unikát mohl dnes zdobit zápěstí moderního gentlemana, musel projít neuvěřitelnou proměnou.
Té se chopili mistři z libereckého Ateliéru Pryimak. Ti vzali původní mechanický strojek, kompletně ho rozebrali, vyčistili ultrazvukem, ručně zrestaurovali poškozené díly a seřídili ho. Následně pro něj vyrobili zcela nové, na zakázku navržené pouzdro z nerezové oceli se safírovými skly po obou stranách a zrestaurovali plechový ciferník s nádherným gilošováním. Výsledkem je dokonalé spojení švýcarské historie a současného českého řemesla.
Detektivní pátrání v šuplíku: Jak poznat skutečný klenot od bezcenné cetky?
Kolem starých hodinek koluje řada mýtů. Tím největším je představa, že přesně tyto luxusní náramkové hodinky najdete zapomenuté po dědečkovi v šuplíku. To je bohužel nemožné – v této podobě jde o moderní zakázkové dílo. Doma můžete najít pouze původní kapesní hodinky, které slouží jako základ pro stavbu mariáže.
Navíc je trh zaplaven levnými čínskými padělky s nápisy Patek Philippe Geneve 1882, které se snaží napodobit slavné jméno. U skutečně cenných kusů je proto zásadní ověřit původ strojku, jeho sériové číslo i jednotlivé detaily. Právě u tohoto exempláře rok výroby 1884 potvrzují hned tři nezávislé sériové tabulky Patek Philippe.
Číslo, které prozradí téměř všechno
Jedním z nejzajímavějších detailů je sériové číslo 69681. Strojek navíc nese rytý podpis „Paphi & C° Geneva“, což byla zkrácená podoba názvu Patek, Philippe & C° používaná v osmdesátých letech 19. století pro anglicky mluvící trhy. Pro srovnání, jiný strojek stejného kalibru se sériovým číslem 69657 má na můstcích plný podpis „PATEK, PHILIPPE & C° GENEVA“.
Nejde tedy o hodinky, které by někdo jednoduše našel po dědečkovi v původní podobě. Historický je především jejich mechanický základ. Dnešní vzhled vznikl až díky hodinářskému ateliéru, který pro vzácný strojek vyrobil nové nerezové pouzdro o průměru 48 milimetrů. To zdobí florální rytina v dobovém duchu a hodinky doplňuje zrestaurovaný ciferník s gilošováním.
Z pokladu ze šuplíku hodinky za více než 100 tisíc
O tom, že nejde jen o zajímavou historickou kuriozitu, svědčí i samotná aukce. V době načtení nabídky se cena vyšplhala na 129 901 korun, přičemž konečná částka je ještě navýšena o desetiprocentní přirážku pro vítězného kupujícího.
Hodinky přitom prošly generálním servisem provedeným odborným hodinářem, dostaly ručně šitý řemínek z černé krokodýlí kůže a nový majitel je získá také v prémiové lakované dřevěné krabičce. Součástí nabídky je navíc dvanáctiměsíční záruka.
Příběh tohoto Patek Philippe tak ukazuje, proč se na staré mechanické hodinky vyplatí dívat jinýma očima. To, co může na první pohled vypadat jako bezcenný kus minulosti, může ve skutečnosti ukrývat více než 140 let staré hodinářské řemeslo. A někdy stačí jediný detail – třeba správné sériové číslo – aby se z dávno zapomenutého strojku stal sběratelský unikát.
Zdroje článku: Swiss Watch Service in the Heart of Prague | Watchmakers CZ Atelier, Chronoshop s.r.o. | LinkedIn, reddit.com, nespechej.cz
Autor článku: Barbora Jelínková