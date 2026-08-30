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Velká premiéra ve společnosti: Babiš po boku půvabné Vivien neskrýval obrovskou hrdost

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Premiér Andrej Babiš (71) vyvedl svou dceru Vivien Babišovou (26) do společnosti u příležitosti oslavy 81. výročí státnosti Vietnamu. Vivien to na snímcích extrémně slušelo a premiér se pochlubil snímky na Instagramu.
Velká premiéra ve společnosti: Babiš po boku půvabné Vivien neskrýval obrovskou hrdost

Velká premiéra ve společnosti: Babiš po boku půvabné Vivien neskrýval obrovskou hrdost

Zdroj: herminapress/Andrej Babiš Instagram.com
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Aplausin.cz

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