Velká premiéra ve společnosti: Babiš po boku půvabné Vivien neskrýval obrovskou hrdostPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Velká premiéra ve společnosti: Babiš po boku půvabné Vivien neskrýval obrovskou hrdost
Jakub Prachař slaví 43. narozeniny a v soukromí má za sebou pořádně divoké roky. Zatímco manželství s...
Filip Březina (31) na první pohled rozhodně nemusí působit jako introvert. Před kamerou dokáže být výrazný...
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Web se zaměřuje na české i zahraniční celebrity, kulturní scénu, film, televizi, hudbu a společenské události. Čtenáři zde najdou rozhovory, příběhy známých osobností, zákulisní pohledy i zajímavosti, které dokreslují svět showbyznysu a veřejného života. Obsah je laděný spíše magazínově než...Všechny články tohoto autora →
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