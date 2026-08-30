Prestrelka Fleury vs. Muradov pokračuje. Novotný se vložil a poslal Írovi nepříjemný vzkaz

Tři týdny po jednom z nejdramatičtějších titulových zápasů v historii OKTAGONu šéf organizace veřejně řekl to, co Will Fleury slyšet nechtěl. Odveta v 93 kilogramech? „Nevidím svět, ve kterém bych přinutil Macha momentálně jít v 93 odvetu s Willem.“ Tahle věta z epizody #393 podcastu MMA Letem Světem, zveřejněné 21. srpna 2026, nezní jako diplomatické lavírování. Zní jako verdikt. A pro irského šampiona těžké váhy, který od porážky na Štvanici bubnuje na sociálních sítích do jednoho jediného bodu, okamžitá odveta, 93 kilo, co nejdřív, je to nejtvrdší možná odpověď. Ne proto, že by Novotný křičel. Ale proto, že mu klidným hlasem sebral přesně tu variantu, na kterou Fleury tlačí nejvíc.
Co se stalo na Štvanici a proč to dodnes vře
1. srpna 2026 se na pražské Štvanici odehrál zápas, který OKTAGON sám označil za největší titulovou bitvu své historie. Fleury vstoupil do klece jako šampion polotěžké váhy a většinu prvního kola dominoval. Muradova poslal k zemi, kontroloval ho na podlaze a podle oficiálního shrnutí OKTAGONu 92 ho „zachránil gong“. Jenže druhé kolo přineslo úplně jiný příběh. Muradov přišel jako vyměněný, brzy poslal Fleuryho na zem a zápas ukončil. Pás změnil majitele.
Od té chvíle se debata rozštěpila. Fleury v rozhovoru pro V.O.X. TV mluvil o „kontroverzním ukončení“ a dával najevo, že výsledek nepovažuje za definitivní. Část fanoušků mu dala za pravdu; kdo viděl první kolo, těžko mohl mít pocit, že je příběh uzavřený. Muradov ale odcházel s pásem. A s pásem přišla vyjednávací páka.
Tři titulové příběhy jednoho muže
Klíč k celé situaci neleží v emocích na Instagramu, ale v tabulce oficiálních žebříčků. Podle rankingu OKTAGONu aktualizovaného 13. srpna 2026 drží Muradov dvě pozice najednou: je šampionem polotěžké váhy a prozatímním šampionem střední. Krzysztof Jotko je plnohodnotným šampionem střední. Fleury figuruje jako jednička polotěžkého žebříčku a zároveň drží pás v těžké váze.
Jeden večer na Štvanici tak Muradovovi otevřel tři různé cesty:
- Odveta s Fleurym v polotěžké (93 kg) – sportovně nejlogičtější pokračování, ale pro Muradova nejméně výhodné. Znovu by shazoval do váhy, kterou vzal na poslední chvíli, proti soupeři, který ho v prvním kole málem zastavil.
- Sjednocení střední váhy s Jotkem – návrat do přirozenější kategorie a vyřešení dvojvládí. Sportovně čistý příběh, pro OKTAGON atraktivní.
- Fleury v těžké váze – stejný soupeř, ale v jeho druhé divizi. Muradov by nemusel shazovat a mohl by útočit na další pás.
Novotný v podcastu nechal otevřené poslední dvě varianty. Tu první, jedinou, o kterou Fleury stojí, zavřel.
Instagramová přestřelka, která nic nevyřešila
Mezi prvním zápasem a Novotného vyjádřením proběhly tři týdny veřejného slovního ping-pongu. Fleury na Instagramu připomínal, že Muradov bezprostředně po zápase ani na tiskové konferenci neodmítal prosincovou odvetu na OKTAGONu 100. Muradov odpověděl ultimátem: odveta ano, ale v těžké váze. Jinak se vrací do střední pro Jotkův pás.
Fleury kontroval ostřeji. „Přestaň být sr*č a podepiš to,“ citovaly specializované weby jeho instagramový vzkaz. Muradov přitvrdil ve stylu „přestaň brečet“ a odkázal Ira na to, že nabídku těžké váhy dostal. Celá výměna, rekonstruovaná ze sekundárních zdrojů, protože instagramové stories mají omezenou životnost, postupně eskalovala z věcné debaty o váze do osobních útoků.
Jenže vyjednávací pozice se přestřelkou nezměnila. Muradov je šampion. Fleury je vyzyvatel. A promotér stojí na straně šampiona.
Proč Novotný nechce Muradova tlačit do 93 kilo
Novotného logika není těžko čitelná. Muradov vzal první zápas dvanáct dní před akcí v cizí váhové kategorii, a vyhrál. Nutit ho, aby hned obhajoval ve stejné váze proti stejnému soupeři, by znamenalo ignorovat fakt, že organizace má na stole dvě jiné varianty s minimálně stejným komerčním potenciálem.
Podle nás je ale v Novotného kalkulaci ještě jeden faktor. Napětí mezi ním a Fleurym nezačalo až u odvety. Specializované weby upozornily, že Fleury v minulosti sám selektivně vybíral soupeře a veřejně flirtoval s mediálně silným zápasem proti Vosgrönemu. Novotný mu to v srpnu připomněl. Mezi řádky tak zaznívá: kdo si dřív vybíral, nemůže teď diktovat.
Pro Fleuryho to neznamená konec kariéry ani konec šancí na titul. V polotěžké je jedničkou žebříčku, v těžké drží pás. Ale nejrychlejší cesta zpět k polotěžkému pásu ta teď přes vedení OKTAGONu nevede.
Co bude dál
OKTAGON 100 má datum: 29. prosince 2026, O2 arena Praha. Fight card zatím chybí. Ještě před měsícem se zdálo, že hlavní událostí bude právě Fleury vs. Muradov 2. Po Novotného srpnových slovech je pravděpodobnější, že jubilejní turnaj nabídne jinou titulovou konstelaci: buď Muradova proti Jotkovi o sjednocení střední váhy, nebo Muradova proti Fleurymu, ale v těžké.
Muradov po jediném večeru na Štvanici drží klíč ke třem různým titulovým příběhům. A dokud ho OKTAGON nechá vybírat, nemá jediný důvod jít zpět do 93 kilo.
Zdroj: MMAMAG.cz
Autor: Tomáš Stupka