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Vítěz US Open dostane 5,5 milionu dolarů. Pořadatelé mu pro jistotu ještě zaplatí Uber

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Vítězové letošního US Open dostanou každý 5,5 milionu dolarů. Celková kompenzace hráčům dosáhne rekordních 108 milionů dolarů, což je největší balík v historii profesionálního tenisu.
Foto Ilustrační, Melanie Oudin (USA) na US OPEN 2014

Foto Ilustrační, Melanie Oudin (USA) na US OPEN 2014

Zdroj: Šťavnatý příběh - Čeština
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Vše o sportu

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