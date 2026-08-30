Vítěz US Open dostane 5,5 milionu dolarů. Pořadatelé mu pro jistotu ještě zaplatí Uber

A protože ani člověk s pěti a půl miliony v kapse zřejmě nemá jezdit po New Yorku za své, dostanou účastníci turnaje ještě voucher na Uber v hodnotě 2 500 dolarů. K tomu pořadatelé přidávají kartu American Express s kreditem tisíc dolarů.
Zní to jako detail, který vznikl během firemní porady někoho, kdo už nevěděl, kam peníze dát.
Ve skutečnosti právě těch 2 500 dolarů velmi dobře ukazuje, jak moc se změnil boj grandslamových turnajů o hráče.
108 milionů dolarů nestačí jen rozdělit mezi vítěze
US Open letos zvýšilo celkovou kompenzaci ze 90 na 108 milionů dolarů, tedy o dvacet procent. Za dva roky tak částka vzrostla o 44 procent.
Největší číslo samozřejmě patří vítězům singlu. Jejich 5,5 milionu dolarů představuje historicky nejvyšší odměnu pro šampiona grandslamu.
Podstatná část růstu ale míří také dolů.
Hráč, který vypadne hned v prvním kole hlavní soutěže, dostane 140 tisíc dolarů. To je meziroční nárůst o 27 procent a další grandslamový rekord.
Právě tady začíná být celý příběh zajímavější než samotný Uber.
Pro Novaka Djokoviće, Carlose Alcaraze nebo Arynu Sabalenkovou nebude několik tisíc dolarů na dopravu rozhodujícím argumentem, zda do New Yorku přijedou. Pro hráče, který se pohybuje na hraně první stovky, platí trenéra, fyzioterapeuta, letenky a hotely a nemá smlouvy s globálními značkami, vypadají náklady profesionálního tenisu úplně jinak.
Hráči už nějakou dobu tvrdí, že grandslamy dávají příliš málo
Rekordní odměny nepřicházejí ve vakuu.
Část největších tenisových hvězd už několik měsíců tlačí na grandslamové turnaje, aby hráčům dávaly větší podíl z příjmů. Jannik Sinner, Aryna Sabalenka a další během Roland Garros a Wimbledonu omezovali své předturnajové mediální povinnosti jako formu protestu.
Jedním z často zmiňovaných problémů je, že velikost grandslamového byznysu roste rychleji než částka, která se vrací hráčům.
Nový šéf USTA Craig Tiley proto rekordních 108 milionů otevřeně popisuje jako snahu zajistit sportovcům spravedlivější podíl.
To je poměrně důležitý kontext k obrázku bohatých tenisových hvězd, kterým pořadatel ještě platí cestu autem.
US Open se nesnaží pouze rozdávat dárky. Snaží se ukázat, že hráčům nabízí nejlepší ekonomické podmínky v celém tenisovém světě.
Z Uberu se tak stává marketingová zbraň
Voucher v hodnotě 2 500 dolarů a tisícidolarový kredit na kartě American Express nejsou součástí základních prize money. Přicházejí navíc.
V absolutních číslech jde vedle 108 milionů o drobnost. Komunikačně ale fungují dokonale.
Pořadatel tím může hráči říct: neplatíme ti jen za výsledek. Chceme, aby pro tebe dva nebo tři týdny v New Yorku byly jednodušší a aby ses cítil jako člověk, o kterého se turnaj stará.
Je v tom něco podobného jako u hotelových benefitů, kvalitnějšího zázemí, stravy, péče o rodiny nebo tréninkových podmínek. Největší tenisové akce spolu nesoutěží pouze o diváky, sponzory a televizní práva.
Začínají mezi sebou soupeřit také o pověst turnaje, kde se hráčům žije nejlépe.
Největší výhra je možná úplně jinde
USTA letos současně zakládá nový Player Support Program s počáteční částkou dva miliony dolarů a společně s ostatními grandslamy vzniká také nový poradní orgán, který má hráčům dát větší možnost mluvit do podmínek na největších turnajích.
To je pro budoucnost tenisu pravděpodobně podstatnější než tisíc dolarů na kreditní kartě.
Jenže právě bizarně konkrétní Uber voucher celý posun krásně ilustruje.
Ještě před několika lety byla hlavním měřítkem prestiže grandslamu historie, atmosféra a prize money. Teď se do hry přidává otázka, co všechno turnaj udělá pro člověka ještě předtím, než vůbec vstoupí na kurt.
A tak může letos vzniknout krásná tenisová situace.
Někdo v New Yorku vyhraje poslední míč finále, vezme si šek na 5,5 milionu dolarů a stane se jedním z nejlépe placených sportovců daného týdne.
Cestu z areálu mu ale ještě pořád může zaplatit pořadatel.
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Zdroje: Reuters – Tiley says record US Open prize money aimed at giving players 'fair share' [1], US Open – 2026 US Open offers $108 million in player compensation, largest package in tennis history [2], US Open – 2026 US Open Prize Money [3]., doto flickr Steven Pisano [4]