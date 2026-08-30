Filmové natáčení zastaví tramvaje u Staroměstské. Omezení potrvá celý den

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Filmové natáčení zastaví tramvaje u Staroměstské. Omezení potrvá celý denPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Cestující v pražských tramvajích čeká v pondělí 31. srpna celodenní omezení provozu v ulici 17. listopadu. Kvůli filmovému natáčení pojedou linky 17 a 42 objízdnou trasou přes stanici Malostranská. Omezení provozu potrvá do pondělní půlnoci.
ilustrační foto
Zdroj: Jakub Horňák
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Pražská Drbna sleduje tep metropole z první ruky. V záplavě celostátních zpráv nabízí pohled z ulice – na to, co se děje v městských částech, mezi lidmi, v dopravě, na radnici i v kultuře. Neřeší jen velké kauzy, ale i malé události, které utvářejí každodenní život v hlavním městě. Čtenáři tu...Všechny články tohoto autora →
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