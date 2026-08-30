Nurmagomedovův klan v šoku. Číňan knokautoval Khabibova bratrance

Šanghaj, pátek 29. srpna 2026, druhé kolo hlavního zápasu UFC Fight Night. Umar Nurmagomedov chystá takedown, který mu celý večer měl otevřít cestu k dominanci na zemi. Jenže Song Yadong úder čte. Pravý uppercut míří přesně na čelist a Chabibův bratranec padá na plátno oktagonu. Čas 1:48. V rohu poraženého sedí Chabib Nurmagomedov, kouč a mentor, viditelně otřesený. A drama teprve začíná.
Anatomie knockoutu, který nikdo nečekal
Umar vstupoval do zápasu v Šanghaji jako obrovský favorit. Sázkové kanceláře na jeho vítězství vypisovaly kurz přibližně 1,16 až 1,17, zatímco na Songa se dalo sázet v kurzu kolem 5,25 až 5,55. Podle DraftKings navíc 80 % všech tiketů mířilo na Nurmagomedova. Experti z MMA Fighting před zápasem poukazovali především na Umarovu komplexnost, kvalitnější wrestling a práci na zemi. Vítězství ho mělo znovu výrazně přiblížit titulové šanci poté, co předtím na body prohrál s Merabem Dvališvilim.
Jenže Song měl jiný plán. V prvním kole ubránil nástup na takedown, ve druhém přišel klíčový moment: střet hlav, krátká pauza a pak Umarův další pokus o změnu levelu. Tentokrát šel dolů čitelně, s hlavou na předvídatelné linii. Song načasoval uppercut tak přesně, že Umar ztratil vědomí ještě před dopadem na zem. Sherdog označil výsledek za největší výhru Songovy kariéry. Těžko s tím nesouhlasit.
Chaos po zvonění
Oslava 28letého Číňana trvala sotva pár sekund, než do oktagonu přeskočil Usman Nurmagomedov, Umarův mladší bratr a další Chabibův bratranec. Strčil do oslavujícího Songa, podle záběrů to vypadalo i na zadržovaný loket. Hrozilo, že se situace zvrhne v hromadnou potyčku obou táborů.
Nezvrhla se. Chabib, který celý večer seděl v Umarově rohu, podle dostupných popisů situaci rychle mírnil. Při kontaktu se Songem mu dokonce pomohl setřít krev z obočí. Krátký výboj emocí, ne bitka. Ale opticky to celou prohru ještě zhoršilo: místo důstojného přijetí porážky zůstal v paměti obraz bratrského výpadu, který Nurmagomedovům nepřidal nic dobrého.
Co to znamená pro bantamovou špičku
Jedna rána přeskupila celou titulovou frontu. Umar přišel o přímou linku k pásu; místo eliminátorové výhry teď potřebuje velký návratový zápas, aby se vůbec dostal zpět do konverzace. Přesný posun v oficiálním žebříčku UFC zatím nebyl zveřejněn, ale směr je jasný: dolů.
Song naopak okamžitě po výhře volal po titulové šanci. A má argumenty. V UFC působí od roku 2017, na kontě má skalpy Henryho Cejuda i Deivesona Figueiredoa. Teď k nim přidal knockout favorita s kurzem šest ku jedné. Podle MMA Fighting je po Šanghaji legitimním kandidátem na příští titulový zápas.
Zajímavý detail ze sázkařského světa: i když 80 % tiketů šlo na Umara, 54 % objemu peněz směřovalo na Songa. Část větších sázek tedy šla vědomě proti veřejnému favoritu. Někdo věděl, co dělá.
Umar reaguje, klan mlčí
Umarův první komentář přišel přes Instagram. Žádné řeči o konci, žádná pauza. Je v pořádku, zapracuje na chybách, vrátí se. Stručné, věcné, bez emocí, přesný opak toho, co předvedl jeho bratr v oktagonu.
Šanghaj ukázala, proč se MMA nedá sázet podle příjmení. Umar Nurmagomedov poprvé v kariéře padl před limitem, a padl tvrdě. Song Yadong teď klepe na dveře titulového zápasu a v ruce drží nejlepší možný argument.
Zdroj: MMAMAG.cz
Autor: Radek Šebek