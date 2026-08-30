Do lednice tenhle šuplík nepatří. Většina Čechů v něm skladuje potraviny, které tam hnijí rychleji

Otevřete lednici, popadnete nákup a spodní zásuvku zaplníte vším, co má zůstat čerstvé. Salát, rajčata, jablka, cibule, banány, hlavně ať je linka volná. Zní to prakticky, jenže právě tahle zásuvka dokáže spoustu potravin zkazit rychleji, než kdyby ležely venku na stole. A pár věcí do chladu nepatří vůbec.
Spodní zásuvka slouží jen k jedné věci
Zásuvka u dna lednice má chytřejší úkol, než jen schovat nákup z očí. Její odborný název je crisper a jejím jediným posláním je držet kolem uložených plodů správnou vlhkost. Na množství vlhka totiž záleží, jestli hlávkový salát po pár dnech pořád chrupe, nebo se promění ve slizkou hroudu.
Vybavenější lednice mají přímo u zásuvky posuvník na doladění vlhkosti. Uzavřená přihrádka udrží víc vlhka, které prospívá salátům, listové zelenině a bylinkám. Stačí ji ale povysunout, dovnitř vnikne vzduch, vlhkost klesne a nastane ideál pro ovoce, jemuž vadí přemíra vlhka. Kdo do jedné přihrádky nacpe úplně všechno, připraví o vhodné podmínky obě skupiny naráz.
Přečtěte si také: “Vyhodila jsem to při stěhování a dodnes toho lituju”. Sběratelé za tuhle věc z dob ČSSR dávají tisíce Etylén: plyn, kterým jedno ovoce ničí to druhé
Za rychlou zkázou v zásuvce často stojí neviditelný plyn etylén. Uvolňují ho hlavně jablka a hrušky, ale patří sem i meruňky, broskve nebo fíky, a funguje jako urychlovač zrání. Jakmile takový plod leží kousek od listové zeleniny, mrkve nebo okurek, sousedi zvadnou nebo zhořknou dřív, než je stačíte spotřebovat.
Pomůže jednoduché pravidlo. Plody, které etylén vypouštějí, dejte stranou od choulostivé zeleniny, nejlíp do vlastní přihrádky nebo uzavřené krabičky. Stejný jev umíte i využít. Když potřebujete tvrdé avokádo rychle změkčit, položte ho na pár dní vedle jablka.
Tyhle potraviny nechte radši mimo lednici
Rajčata jsou učebnicový příklad. V chladu ztrácejí vůni i sladkou chuť a jejich dužina zvláční do moučnaté kaše. Mnohem spokojenější jsou v pokojové teplotě někde v kuchyni, kam nepraží ostré slunce.
Přečtěte si také: Cukrářka radí Čechům: bábovka nevyschne ani třetí den, když do těsta přidáte 1 věc z lednice Rajčata i další choulostivé plody si v pokojové teplotě udrží chuť i vůni déle než ve studené lednici. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Brambory zase v lednici sládnou, protože se jim část škrobu mění na cukr. Osmažené pak víc tmavnou a chutnají nasládle. Chtějí tmavé, suché a vzdušné místo, ideálně spíž nebo sklep. Podobně jsou na tom cibule a česnek. Ve vlhku lednice cibule brzy zvláční a chytne plíseň, česneku zase vyraší klíčky, které do něj vnesou hořkou chuť. Suchý papírový pytlík v kuchyni jim svědčí mnohem víc. Cibuli přitom nikdy neskladujte těsně u brambor, navzájem si zkracují trvanlivost.
Do stejné party patří banány a další tropické ovoce. Chlad jim ztmaví slupku a zastaví dozrávání, takže mango, avokádo i ananas nechte radši v pokojové teplotě.
Chleba i med v lednici jenom strádají
Kdo strká pečivo do lednice ze strachu před plísní, dělá mu medvědí službu. Nízká teplota rozjede tuhnutí škrobu a bochník okorá rychleji, než kdyby ležel běžně v kuchyni. Poslouží spíš klasický chlebník nebo plátěný pytlík, a když potřebujete chleba uchovat na týdny, sáhněte po mrazáku. Med zase v chladu zbytečně zkrystalizuje a ztvrdne tak, že do něj lžičku sotva zaboříte. Nechte mu místo v temnu spíže, kde ho vysoký podíl cukru udrží poživatelný prakticky bez konce.
Přečtěte si také: K čemu je ta malá dírka v rukojeti pánve? 9 z 10 Čechů to netuší a celý život ji ignoruje
Kam které z těchto potravin uložit místo lednice, přehledně shrnuje následující tabulka:
Potravina Proč jí v lednici škodí Kam ji uložit Rajčata ztrácejí vůni i sladkou chuť a dužina zvláční do moučnaté kaše do misky v kuchyni mimo dosah ostrého slunce Brambory sládnou, protože se škrob mění na cukr, osmažené pak víc tmavnou na tmavé, suché a vzdušné místo, ideálně do spíže nebo sklepa Cibule a česnek ve vlhku měknou a plesniví, česneku navíc vyraší hořké klíčky do suchého papírového pytlíku v kuchyni Banány a tropické ovoce (mango, avokádo, ananas) chlad jim ztmaví slupku a zastaví dozrávání do pokojové teploty Chleba nízká teplota rozjede tuhnutí škrobu, pečivo proto rychleji okorá do chlebníku nebo látkového sáčku, na delší dobu do mrazáku Med v chladu zkrystalizuje a ztvrdne do spíže Jak šuplík používat, aby zelenina vydržela
S trvanlivostí udělá divy pár návyků. Ovoce ani zeleninu před uložením nemyjte, zbytková voda na slupce hnilobu jen popožene, opláchněte je až těsně před jídlem. Nenechávejte je ani v igelitovém sáčku z obchodu, uvnitř zvlhnou a nastartují hnilobu. Papírový sáček nebo čistá utěrka je nechají dýchat.
Přečtěte si také: Kdo dává tyhle 2 potraviny vedle sebe do lednice, ať s tím okamžitě přestane. Zkazí se o polovinu dřív
Přihrádku zbytečně necpěte až po okraj. V natěsnaném prostoru se vzduch mezi plody nepohne, vlhko se u nich drží a plíseň dostane ideální živnou půdu. Na dno si dejte kus savého papíru, který kondenzát vytáhne, a jednou za čas přihrádku otřete vlažnou vodou s pár kapkami octa. V čisté a suché lednici se chlad rozkládá rovnoměrněji a plody v ní vydrží déle.
Zdroje: https://www.tiscali.cz/cesi-vubec-nevi-ze-spodni-suplik-v-lednici-neni-na-zeleninu-skutecny-ucel-vas-prekvapi-744713, https://www.planeo.cz/clanky/novinky/co-se-do-lednice-nehodi, https://zena.aktualne.cz/zdravi/tyto-potraviny-do-lednice-nepatri-zjistete-ktere-v-ni-paradoxne-starnou-rychleji, https://www.mora.cz/rada/skladovani-potravin-lednice-nofrost/, https://www.ireceptar.cz/domov-a-bydleni/co-nesmi-do-lednice.html, https://www.heureka.cz/a/jak-skladovat-zeleninu-a-ovoce-v-lednici-c-27589/