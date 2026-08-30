Meteorologové varují před extrémem. Do pár hodin dorazí do Česka prudká změna

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Zapomeňte na svetry a deštníky – alespoň na příští týden. Zatímco kalendář bude ukazovat září a meteorologové oficiálně vyhlásí podzim, česká krajina se ponoří do vlny veder, která by slušela spíše červencovému odpoledni. A právě tento paradox dělá nadcházející dny tak výjimečnými.
Pondělní déšť jako předehra k letnímu finále
Samotný začátek týdne ještě připomene, že léto má své limity. V pondělí se nad Českem rozprostře oblačná pokrývka a většinu území zasáhnou srážky. Tento deštivý intermezzový den však funguje jako poslední nádech před velkým skokem teplot.
Už v úterý 1. září – tedy přesně v den, kdy meteorologové oficiálně zahajují podzimní sezónu – se situace radikálně otočí. Český hydrometeorologický ústav hlásí polojasnou oblohu a úplné ustání srážek. Teploty se vrátí k letním hodnotám kolem 26 °C.
Praha versus Brno: souboj o nejteplejší místo
Zatímco tuzemští prognostici zůstávají ve svých odhadech střídmější, zahraniční modely – konkrétně norský portál Yr.no – malují mnohem dramatičtější obraz. A právě rozdíl mezi oběma přístupy naznačuje, jak dynamická situace nás v úvodu září čeká.
V Praze by měla teplota gradovat pozvolna: úterý 26 °C, středa mírný pokles na 24 °C, čtvrtek návrat k 26 °C. Skutečný zlom přijde v pátek s 28 °C, sobota pak nabídne tropických 31 °C a neděle stále velmi vysokých 30 °C.
Morava však Prahu překoná. Brno by mělo zažít ještě intenzivnější vlnu horka. Od úterý do čtvrtka se maxima udrží kolem 26 °C, pátek přinese 27 °C. Víkendová čísla jsou však skutečně mimořádná – sobota 32 °C a neděle až 34 °C. Takové hodnoty by byly pozoruhodné i v červenci, natož v září.
Proč takový rozdíl mezi českými a norskými předpověďmi?
Rozpor mezi konzervativnějším postojem ČHMÚ a výrazně teplým scénářem norského modelu není neobvyklý. Předpovědi na více než týden dopředu pracují s řadou proměnných a atmosférická dynamika na přelomu měsíců zůstává obtížně předvídatelná. Norské modely tradičně pracují s delším horizontem a nebojí se extrémnějších odhadů.
„Při hodnocení výhledů na více než pět dní je třeba počítat s průběžným zpřesňováním. Jisté je, že po deštivém pondělku se letní počasí vrátí.“
Bouřky jako tečka za babím létem
Horký vzduch s sebou ovšem přinese i nevyhnutelnou daň. Závěr neděle má na Moravě přinést příchod bouřek s předpokládaným úhrnem kolem šesti milimetrů srážek. Právě tato frontální činnost by měla sérii tropických dnů utnout a přinést potřebné osvěžení.
Pro ty, kdo plánují víkendové aktivity venku, platí jednoduchá rada: sobota bude ideální pro výlety a koupání, nedělní odpoledne už raději sledujte oblohu a mějte v záloze plán B. Bouřky po období extrémního tepla mívají intenzivní průběh.
Co to znamená prakticky?
- Pondělí: deštník nutností, teploty kolem 20 °C
- Úterý až čtvrtek: návrat léta, 24-26 °C
- Pátek: stupňování veder, 27-28 °C
- Sobota: tropický den, 31-32 °C
- Neděle: vrchol tepla (až 34 °C na Moravě), večer bouřky
Září 2025 tak může vstoupit do historie jako měsíc s neobvykle horkým úvodem. Zda se předpovědi naplní v plném rozsahu, ukážou až následující dny – atmosféra má vždy poslední slovo.
Zdroje článku: Český hydrometeorologický ústav, Yr.no, nova.cz, fajntip.cz
Autor článku: Veronika Soukupová