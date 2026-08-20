Za vypnutý start-stop přijdete o techničák. EU připravuje speciální diagnostiku

Proč se řidiči zbavují start-stopu
Motor zhasne na každém semaforu. Stačí sešlápnout brzdu a nastane ticho. Uvolníte pedál – a auto se samo probudí k životu. Funkce start-stop se za poslední dekádu stala standardem v naprosté většině nových vozů, ať už jde o malý hatchback nebo luxusní SUV.
Část majitelů ji ale vnímá jako obtěžující prvek. Někteří ji deaktivují tlačítkem po každém nastartování, jiní si nechávají trvale přeprogramovat elektroniku tak, aby si vůz pamatoval poslední nastavení – nebo aby systém úplně přestal fungovat.
Na trhu existují komerční moduly i softwarové zásahy přímo do řídicí jednotky. Řada servisů nabízí úpravu konfigurace přes OBD kabel nebo odpojení senzoru na akumulátoru. Výsledek je stejný: motor už při zastavení sám nezhasíná.
Elektronická kontrola odhalí úpravy softwaru
Evropská unie připravuje rozsáhlou změnu pravidel technických prohlídek známou pod názvem Roadworthiness Package (návrh COM(2025) 180 final). Klíčová novinka spočívá v tom, že diagnostik získá možnost nahlédnout nejen pod kapotu, ale i přímo do paměti elektronických systémů vozidla.
Kontrola nebude probíhat pouze vizuálně. Technik se napojí na palubní rozhraní a vyhodnotí diagnostické chybové kódy, ověří, zda namontované komponenty odpovídají schváleným specifikacím, a dokonce zkontroluje platnou verzi softwaru včetně prvku zajišťujícího jeho integritu.
To znamená jednu zásadní věc: Moderní auto už nebude možné upravit bez digitální stopy. Pokud někdo zasáhne do konfigurace řídicí jednotky, diagnostický systém to zachytí – i když fyzicky na vozidle nic nechybí.
Samotný systém start-stop sice evropský návrh výslovně nejmenuje, ale spadá pod kontrolu integrity „emisně relevantního softwaru“.
V praxi to postihne právě jeho trvalou softwarovou deaktivaci. Nejčastější triky – změna hodnot napětí v řídicí jednotce přes OBD kabel nebo fyzické odpojení senzoru na akumulátoru – nová diagnostika snadno odhalí.
Rozdíl mezi tlačítkem a trvalou úpravou
Pokud výrobce vybavil vůz tlačítkem pro dočasné vypnutí start-stopu, jeho použití není žádným problémem. Řidič využívá funkci, kterou automobilka sama nabízí. Po dalším nastartování se systém automaticky znovu aktivuje.
Zcela jiná situace nastává při trvalém zásahu do elektroniky. Majitel nechá přeprogramovat řídicí jednotku tak, aby se konkrétní funkce chovala jinak, než výrobce původně nastavil. A právě tady začíná kolize s připravovanými pravidly.
Evropská komise navrhuje zařadit mezi oblasti technické kontroly elektronické bezpečnostní systémy a emisní prvky. Diagnostik bude moci ověřovat, zda relevantní části vozidla odpovídají bezpečnostním a environmentálním vlastnostem platným v době jeho schválení – nebo pozdějším schváleným úpravám.
Návrh zároveň požaduje, aby členské státy zavedly účinné sankce za zjevné manipulace s komponenty vozidla včetně emisních a bezpečnostních systémů.
Dieselové motory pod drobnohledem
Pro majitele naftových aut přináší reforma ještě další riziko. Evropská unie chce výrazně zlepšit odhalování vozidel s nefunkčními nebo odstraněnými systémy na snižování emisí.
Typický příklad: Mechanik odstraní filtr pevných částic a následně upraví software tak, aby řídicí jednotka jeho absenci nehlásila. Vůz pak na první pohled funguje normálně, ale do ovzduší vypouští násobně více škodlivin.
Nové technické kontroly mají využívat modernější emisní metody a širší propojení s daty získanými přímo z palubní diagnostiky. Kombinace fyzického měření a elektronické kontroly výrazně ztíží situaci autům, u nichž někdo emisní systém vyřadil nebo softwarově deaktivoval.
Co hrozí za neschválenou úpravu
Evropská unie určuje, co a jakým způsobem se má při technických prohlídkách prověřovat a jak se mají hodnotit zjištěné nedostatky. Technici kontrolují funkčnost bezpečnostních i emisních systémů.
Pokud je start-stop deaktivován nepovoleným zásahem do softwaru, vozidlo bude vyhodnoceno jako nezpůsobilé k provozu. Úprava řídicí jednotky či emisních prvků se považuje za neoprávněnou změnu technického stavu.
Vozidlo neprojde technickou kontrolou a bez platného technického průkazu nesmí vůz vyjet na silnici. Pokud vás zastaví policie, může vám osvědčení o registraci vozidla – tedy technický průkaz – odebrat.
Digitalizace mění podobu technických kontrol
Rozsah připravovaných změn jde daleko za jednu funkci motoru. Balík počítá s kontrolami elektromobilů a pokročilých elektronických asistenčních systémů, novými metodami měření emisí, opatřeními proti stáčení tachometrů a digitalizací dokumentů souvisejících s vozidlem.
Dnešní technická prohlídka se proto v průběhu příštích let výrazně promění. U moderního auta nebude rozhodovat pouze stav pneumatik, brzd, světel či podvozku. Diagnostika čím dál častěji prověří i to, co se děje uvnitř řídicích jednotek.
Výrobci budou navíc povinni zajistit přístup k údajům potřebným pro vykonání elektronické technické kontroly. Znamená to konec éry, kdy se dalo auto upravit bez digitální stopy.
Pro miliony řidičů, kteří si zvykli na vypnutý start-stop, to může být nepříjemné překvapení. Rozdíl mezi továrním tlačítkem a softwarovou úpravou bude brzy rozhodující – a diagnostik ho pozná na první pohled z palubního systému.
Zdroje článku: eur-lex.europa.eu, ec.europa.eu, autoviny.sk, nespechej.cz
Autor článku: Roman Veselý