Před 115 lety jedna věta obletěla planetu za 16 minut. Ve své době to byl úspěch téměr zázračný

Večer, kdy se New York pokusil o nemožné
Přesně v 19:00 východoamerického času se v telegrafní místnosti na Times Square rozsvítila lampa. Operátor si sedl ke klíči, na stole před ním ležel lístek s jedinou větou. Žádné vládní výsady. Žádné vyčištěné linky. Tentokrát měla zpráva putovat stejnou cestou jako obchodní telegramy, kondolence i milostná vyznání.
Redakce The New York Times chtěla dokázat něco, co se zdálo šílené: že svět je menší, než si kdokoliv dokázal představit. Že vzdálenost mezi kontinenty už není nepřekonatelnou propastí.
Ruka na klíči. Tikot stopek. A pak – bzučení drátů.
„This message sent around the world“, vyťukal operátor do tmy. V překladu: „Tato zpráva poslána kolem světa.“ Adresát? On sám. Zpráva měla obeplout celou planetu a vrátit se zpět na stejné místo.
Trasa, která neměla fungovat
28 613 pozemských mil. Skoro 46 tisíc kilometrů. San Francisco, Honolulu, Manila, Hongkong, Saigon, Singapur, Bombaj, Suez, Malta, Gibraltar, Azory. Zpět do New Yorku.
Podmořské kabely Commercial Pacific Cable Company a Western Union tvořily tenkou pavučinu spojenou přes oceánské hlubiny. Mezi nimi – pozemní linky táhnoucí se přes džungle, pouště a hory.
Šestnáct operátorů. Šestnáct párů rukou, které musely zachytit signál, zapsat ho a okamžitě poslat dál. Jediná chyba, jediné zaváhání – a pokus selže.
Ruce uprostřed divočiny
Madras. Horko, vlhko, bzučení much. Operátor sedí u klíče v malé místnosti s otevřenými okny. Venku džungle, někde v dálce řev tygra. Drát se táhne přes území nizama z Hajdarábádu, kde civilizace končí a začíná divočina.
Signál přichází. Operátor zapisuje, otáčí se k druhému přístroji, vyťukává dál. Vteřiny rozhodují. Žádné automatické směrování, žádné počítače. Jen člověk, drát a morseovka.
Dobová reportáž z 21. srpna 1911 zachycuje napětí té chvíle: „Každý na trase byl předem varován, aby stál u svého aparátu a dal depeši absolutní přednost. Operátoři si byli plně vědomi toho, co by pro ně znamenalo jakékoli zpoždění“, píše The New York Times.
Bombaj, Aden, Suez. Ruce se střídají, signál běží dál. Přes Středozemní moře, kolem Gibraltaru, přes Atlantik.
Když se drát znovu rozbušil
New York. Telegrafní přístroj začíná tikat. Operátor se naklání blíž, zapisuje. Stopky ukazují čas.
16 minut a 30 sekund.
Místnost exploduje jásotem. Zpráva obletěla svět rychlostí 29 mil za sekundu – skoro 47 kilometrů každou vteřinu. Rychleji, než dokázal jet nejrychlejší vlak. Rychleji, než letěl jakýkoliv ptak.
Ano, prezident Theodore Roosevelt poslal v roce 1903 zprávu kolem světa za pouhých 9 minut. Ale měl vládní prioritu, vyčištěné linky, absolutní přednost. Tohle byl první pokus na běžné komerční síti. První důkaz, že globální komunikace už není výsadou mocných.
Co zbylo po zázraku
Dnes pošleme zprávu na druhý konec planety mrknutím oka. Klikneme, odešleme, hotovo. Bereme to jako samozřejmost.
Ale v srpnu 1911 to byl zázrak. Šestnáct lidí, šestnáct párů rukou, tisíce kilometrů drátů. Jeden společný cíl: dokázat, že svět je menší, než si myslíme.
A dokázali to. Za 16 minut a 30 sekund.
Zdroje článku: History of Information, First Commercial Telegram Sent Around the World - This Day in Tech History, kshanson.medium.com, nespechej.cz
Autor článku: Kateřina Urbanová