HOSPODSKÝ KVÍZ: Škola se blíží. Prověřte si, zda jste připraveni na zářijový restartPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
HOSPODSKÝ KVÍZ: Škola se blíží. Prověřte si, zda jste připraveni na zářijový restart
Neděle večer, 20. srpna 1911. Zatímco většina lidí čekala na dopisy od příbuzných celé týdny, v jedné...
Miliony řidičů mají systém start-stop deaktivovaný. Trvalá softwarová úprava však brzy nebude jen technická...
Mnoho lidí dělá každou noc v ložnici stejnou chybu, kvůli níž si zbytečně ničí kvalitní spánek. Drobný zvyk...
Každou noc trávíme v posteli 6 až 8 hodin. Jenže to, co vypadá jako čisté útočiště odpočinku, může být ve...
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