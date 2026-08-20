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Nejoblíbenější český film všech dob je zpět: V pátek ve 20:15 odpálí ČT1 národní poklad

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Představte si film, který zná doslova každý Čech, jehož hlášky zlidověly a bez kterého si nedokážeme představit sváteční pohodu. Přesto málokdo ví, že tento legendární snímek měl původně vypadat úplně jinak, disponoval mizivým rozpočtem a hrozilo, že skončí zapomenutý v televizním archivu.
Nejoblíbenější český film všech dob je zpět: V pátek ve 20:15 odpálí ČT1 národní poklad

Nejoblíbenější český film všech dob je zpět: V pátek ve 20:15 odpálí ČT1 národní poklad

Zdroj: Archiv TV Nova
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Tento článek byl publikován ze zdrojů NESPECHEJ.cz

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