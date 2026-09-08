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Wolff o souboji v Monze: Už jsem sahal po tlačítku

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Andrea Kimi Antonelli se stal po stíhací jízdě z 19. místa prvním italským vítězem Velké ceny v Monze od roku 1966. Mercedes sice slaví zisk double, ale k infarktovým momentům v interní bitvě s Georgem Russellem neměl šéf týmu Toto Wolff daleko.
Andrea Kimi Antonelli a George Russell po VC Itálie 2026

Andrea Kimi Antonelli a George Russell po VC Itálie 2026

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Tento článek byl publikován ze zdrojů SvětFormule.cz

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