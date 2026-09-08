Wolff o souboji v Monze: Už jsem sahal po tlačítku

Oba vozy stáje Mercedes sváděly v Monze další nelítostnou bitvu. V jednom z incidentů musel Andrea Kimi Antonelli dokonce vyjet do kačírku, aby se vyhnul Georgi Russellovi. Nakonec však oba jezdci Mercedesu projeli v neděli odpoledne cílem Velké ceny Itálie v Monze pokojně těsně za sebou.
Antonelli, který kvůli motorové penalizaci startoval až z 19. místa, se stal prvním italským vítězem závodu od roku 1966. Jeho týmový kolega George Russell skončil druhý. Během závodu to ale zdaleka tak harmonické nebylo. Pro fanoušky i boxovou zídku Stříbrných šípů to byl pořádný nervák. Ačkoliv oba jezdci startovali na roštu téměř na opačných koncích pole (Antonelli 19., Russell 2.), dvojice v závěrečných kolech sváděla velmi těsný souboj. Ve 49. kole po divokém bránění Antonelli dokonce dramaticky vyjel do kačírku ve třetí zatáčce.
Už předtím, zhruba v polovině závodu, spolu dvojice svedla několik těsných duelů, dokud ve 28. kole nezpůsobil odstavený Aston Martin Lance Strolla krátké spuštění virtuálního safety caru. Antonelli využil situace k časově výhodné zastávce pro nové pneumatiky, zatímco Russell, který byl stále ve vedení, zůstal na trati. Soupeři se tak strategicky rozdělili, až do samotného závěru.
Nebylo to letos poprvé, co to mezi oběma Mercedesy bylo o vlásek. Fanouškům se jistě vybavily vzpomínky na válku hvězd z éry Hamiltona a Rosberga, a to už letos v Kanadě, kde Russell po mnoha těsných soubojích odstoupil kvůli selhání baterie. Zatím však toto interní závodění neskončilo pro tým katastrofou.
Šéf Mercedesu Toto Wolff po závodě v Itálii prohlásil: „Snažíme se předvídat možné scénáře. Dvojice skvěle pochopila a přijala týmovou dynamiku, což je pro závodníka, který chce vyhrát velkou cenu, obtížné. Zvláště pro Antonelliho doma v Monze a především pak pro George, který musí dál sbírat body, aby zůstal ve hře.“ Po Velké ceně Itálie činí bodový rozdíl mezi oběma týmovými kolegy 66 bodů.
Navzdory infarktovým momentům v Monze však Wolff říká: „Vždy závodili férově. Někdy jsme si říkali: ‚Je to sice v rámci pravidel, ale už hodně na hraně.‘ A upřímně, už jsem měl prst na tlačítku, abych varoval Marcuse, Bona, Antonelliho nebo George, ale nestiskl jsem ho.“ (Marcus Dudley a Peter „Bono“ Bonnington jsou závodní inženýři obou jezdců, pozn. red).
Wolff se vyjádřil i přímo k incidentu ze 49. kola, kdy musel Antonelli vyjet do kačírku: „Ten poslední incident byl politováníhodný. Russell se snažil nezkrátit si zatáčku a Antonelli se pak zjevně dostal na žmolky a vyjel mimo trať, z hlediska výsledku závodu to mohlo skončit absolutní katastrofou. Vypadali bychom jako idioti. Proto budeme tuto situaci probírat jako další stavební kámen toho, jak chceme v budoucnu závodit. Ale myslím si, že stálo za to ukázat závodního ducha týmu a nechat jezdce, aby spolu bojovali.“