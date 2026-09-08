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Motorkář nepřežil náraz do svodidel, za týden zahynuli na silnicích už čtyři lidé

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Dennívýzva
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K tragické nehodě došlo v úterý odpoledne na přivaděči k dálnici D5. Sedmdesátiletý motorkář se tam dostal do smyku a narazil do svodidel. Zraněním na místě podlehl. Za necelý týden jde už o čtvrtou oběť dopravních nehod v Plzeňském kraji.
Motorkář nepřežil náraz do svodidel, za týden zahynuli na silnicích už čtyři lidé

Motorkář nepřežil náraz do svodidel, za týden zahynuli na silnicích už čtyři lidé

Zdroj: Pixabay.com
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Plzeňská Drbna

Plzeň není jen o pivu – i když i o něm se tu samozřejmě dočtete. Plzeňská Drbna má přehled o tom, co hýbe městem i celým krajem. Sleduje každodenní dění, které se týká obyvatel přímo a bez oklik: uzavírky, nehody, rozhodnutí radnice, změny v dopravě nebo kauzy, které rezonují od Lochotína po...

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