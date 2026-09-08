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Britský obrněnec Saxon má blatníky, které při najetí na minu úmyslně odletí. Chránily posádku geniálním trikem

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Levný plech nad koly britského transportéru AT105 Saxon nebyl ozdobou. Byl pojistkou života, obětovatelným dílem, který měl při výbuchu pohltit část energie dřív, než se dostane k posádce.
Saxon

Saxon

Zdroj: Ministerstvo obrany Ukrajiny / Creative Commons / CC BY
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Tento článek byl publikován ze zdrojů ArmádníZpravodaj.cz

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