Nejhorší český film letošního léta? Nezachránily ho ani Havlová s Holubovou, diváci hlásí absolutní fiasko

Letní komedie bývají populární a člověk od nich očekává zábavu, letní atmosféru, vtipné scény a neotřelou romantiku. Někdy ale dojde k tomu, že se odpočinkový kousek nepovede a diváci mu dají svými ohlasy na frak. Tak dopadla i česká komedie s názvem Bardotky režisérky Hany Hendrychové, která sázela na známá jména jako Eva Holubová, Dagmar Havlová a Pavlína Pořízková.
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„Všechny naše Bardotky přinesly na plac neuvěřitelnou lehkost a radost. Bylo krásné sledovat, jak si vzájemně dodávají energii a jak je jejich přátelství upřímné. Jejich vztah je ve filmu naprosto přirozený a autentický, a to proto, že skutečně vznikl,“ řekla o atmosféře mezi herečkami Hendrychová. Je pravda, že výběr hereček nebyl špatný, dohromady ale film nefungoval. Zdroj: Bontonfilm Foto: Bontonfilm O čem je česká romantická komedie Bardotky?
Tři nejlepší kamarádky Meda, Iva a Valerie, kterým už dávno bylo dvacet, dokonce třikrát, spolu kráčí životem od vysoké školy. Svérázná Meda (
Dagmar Havlová) žije sama a musí se poprat nejen se svou divokou zahradou, ale i svým životem. Naopak Iva ( Eva Holubová) by ráda zažila něco víc než pohled na manžela, který povýšil gauč na svůj trůn a nicnedělání na životní filozofii. Do třetice Valerie ( Pavlína Pořízková), která si na druhém konci světa bezstarostně trénuje bicepsy přebíráním cen za celoživotní úspěch v oblasti realit, i když ona si tak stará rozhodně nepřipadá.
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Právě ona vnese do života všech tří novou energii a přesvědčení, že pokud nezačnou zase žít, nikdo jiný to za ně neudělá. A tak chytí třetí dech, protože o druhém se dá po šedesátce těžko hovořit. Vydají se na divokou párty, do coffee shopu a nakonec skončí na vinici, kde po několika sklenkách zjistí, že před sebou celou dobu skrývaly jedno velké tajemství. A opravdová jízda teprve začíná… Film plný smíchu, vína a přesvědčení, že věk je jen číslo.
Foto: Bontonfilm Foto: Bontonfilm Foto: Bontonfilm Foto: Bontonfilm Foto: Bontonfilm Hodnocení a recenze
Co tedy řekli o filmu diváci? Hned se na to podíváme. Na
ČSFD mají Bardotky opravdu katastrofální hodnocení 27 %, což je hluboko pod průměrem. „Komedie Bardotky je ukázkovým příkladem promarněného potenciálu. Místo ambiciózní generační výpovědi o emancipaci žen po šedesátce dostává divák pouze snůšku těch nejtrapnějších stereotypů. Příběh tří kamarádek absolutně rezignuje na jakoukoliv smysluplnou revoltu a omezuje se na lacinou lidovou řachandu plnou křečovitého pitvoření, pubertálního chování a agresivního product placementu,“ napsal jeden z diváků.
„Tři juchající seniorky zažívající svá neskutečná podroušená dobrodružství. Absolutně bez scénáře a jakékoliv pointy či náznaku humoru. Čas se vleče odnikud nikam, proložen řádnou porcí reklamy, a jediný chlap, co za něco stojí, je samozřejmě homosexuál, takže odolá i svodům neuvěřitelně sexy rajcovní dračice Holubové,“ pokračoval další.
„Zvláštní film. Myslím, že jsem nejspíš nepochopil, o čem je. Vyhodit si z kopýtka, pokud (dokud) klouby dovolí? Zvolený způsob byl jako u puberťáků. Snad jen naznačený pokus o vztahový propletenec mohl být zajímavý, kdyby nebyl běžný. Aktérky pro mě byly zcela odlišné: modelku jsem neznal, paní prezidentovou mám rád a třetí nekomentuji. Celkový počin se mi jeví jako zbůhdarma vyplácaný materiál,“ doplnil ještě jiný divák. Zkrátka a dobře, podle diváckých recenzí jsou Bardotky hotové fiasko.
Zdroj: Bontonfilm, ČSFD