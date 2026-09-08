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Nejhorší český film letošního léta? Nezachránily ho ani Havlová s Holubovou, diváci hlásí absolutní fiasko

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Léto je pryč a s ním i doba dovolených a dalších radovánek, ke kterým patří třeba i návštěva letního kina. Letos bylo určitě z čeho vybírat, takže jste nejspíš viděli hned několik filmů jak českých, tak zahraničních. Přemýšleli jste ale o tom, která letošní česká letní komedie stála opravdu za staro
Nejhorší český film letošního léta? Nezachránily ho ani Havlová s Holubovou, diváci hlásí absolutní fiasko

Nejhorší český film letošního léta? Nezachránily ho ani Havlová s Holubovou, diváci hlásí absolutní fiasko

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Netflixer

Netflixer.cz je jako tvůj kamarád, který vždycky ví, co si večer pustit – a ještě ti k tomu řekne, proč by tě to mělo bavit (nebo proč radši utéct jinam). Web se zaměřuje na filmy, seriály a dokumenty z produkce Netflixu, ale nezůstává jen u anotací – přidává kontext, hodnocení, zákulisní...

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