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Norris tvrdě o McLarenu: Naše tempo bylo prostě příšerné

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McLaren v Monze nenavázal na vítěznou sérii z posledních dvou závodů a musel se spokojit se čtvrtým a pátým místem. Lando Norris přiznal, že tým na Mercedes i Red Bull nestačil, a upozornil na slabiny vozu, které bude muset před dalšími závody vyřešit.
Vítězná série je pryč. Norris odhalil, proč McLaren v Monze propadl.

Vítězná série je pryč. Norris odhalil, proč McLaren v Monze propadl.

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Tento článek byl publikován ze zdrojů SvětFormule.cz

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