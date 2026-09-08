Norris tvrdě o McLarenu: Naše tempo bylo prostě příšerné

Lando Norris nastoupil do Velké ceny Itálie s nadějí na obhajobu titulu mistra světa poté, co před letní přestávkou zaznamenal dvě vítězství v řadě, v Maďarsku a v Nizozemsku. V Monze však tým McLaren, přestože disponoval stejným výkonem motoru Mercedes jako jeho hlavní soupeři, zaostával.
Brit a jeho týmový kolega Oscar Piastri dojeli na čtvrtém a pátém místě s odstupem 19 sekund za italským domácím hrdinou Andreou Kimim Antonellim, který se zapsal do historie jako první Ital za posledních 60 let, jenž v Monze projel cílem jako první.
George Russell zajistil Mercedesu první dvojité vítězství od úvodního závodu sezóny v Austrálii, zatímco na pódium se za Red Bull postavil také Max Verstappen. „V minulých závodech jsme viděli, že Red Bull může být na těchto typech okruhů velmi rychlý, s dobrými maximálními rychlostmi a tak, a to se opět potvrdilo. Byli lepší než my,“ vyjádřil se po závodě Lando Norris.
„Bylo ale jasné, že Mercedes je ve srovnání s námi stále ve své vlastní lize. Víte, v posledních několika závodech jsme vyhrávali s větším náskokem a oni v té době stále bojovali o slušné body. My jsme ani zdaleka nebyli schopni bojovat o první dvě místa.“
„Je to prostě frustrující, ale říkali jsme to už před víkendem. Viděli jsme, jaká jsou naše očekávání, a stále máme co zlepšovat, což jsme věděli. Není to tedy žádné překvapení. Musíme prostě zapracovat na pomalých a středně rychlých zatáčkách, na stabilitě vozu, která prostě není dost dobrá, a na rychlosti na rovinkách. Pokud to zvládneme, bude to znamenat, že máme vyřešeno spoustu věcí.“
Už z kvalifikace bylo zřejmé, že McLaren nebude bojovat o pódium, a jakmile závod začal, ani Lando Norris, ani Oscar Piastri nedokázali držet krok s čelem závodu. Britský pilot se zejména ocitl v souboji s překvapivým držitelem pole position Pierrem Gaslym v jeho voze Alpine, jakmile byl Francouz odsunut vedoucí trojicí.
„O úspěchu či neúspěchu mého závodu rozhodovalo to, že pokaždé jsem ztrácel čas na piloty přede mnou, když jsem neměl slipstream. Když jsem bojoval s Pierrem, ztratili jsme dvě sekundy.“
„Pomalu jsem je doháněl, ale jakmile jsme se ocitli v čistém vzduchu, bylo to katastrofální. Naše tempo bylo prostě příšerné. Potřebovali jsme, aby nás někdo táhl, a pak jsme mohli bojovat. V porovnání s nimi jsme byli na rovnocennější úrovni.“
„Bylo to skoro dobře, že jsem nebyl příliš často v čele, protože obecně by se člověk vždycky propadal dozadu. Ale když jste byli vzadu, vždycky jste měli pocit, že se můžete posunout dopředu.“
„Byla to vždycky těžká situace a někdy jste prostě museli být trochu trpěliví. U mě to fungovalo v posledních dvou kolech, takže si myslím, že čtvrté místo bylo to nejlepší, čeho jsme mohli dosáhnout. Čtvrté a páté místo byly pro nás jako tým dobré.“