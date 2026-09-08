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Gastronomické zážitky a atmosféra jako u moře. Náplavka v Olomouci se loučí s létem

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Závěr týdne u řeky Moravy v Olomouci bude patřit speciálnímu třídennímu festivalu Letní náplavka. Od pátku do neděle se návštěvníci budou moct vydat na speciální plavby i ochutnat pochoutky od místních podniků. Chybět nebude ani hudební program a další aktivity, které mají na Hané ještě o nějaký čas prodlouží letní atmosféru.
Gastronomické zážitky a atmosféra jako u moře. Náplavka v Olomouci se loučí s létem

Gastronomické zážitky a atmosféra jako u moře. Náplavka v Olomouci se loučí s létem

Zdroj: Plavby Olomouc
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Hanácká Drbna

Články z Hanácké Drbny přinášejí aktuální dění z Olomouce a celého Olomouckého kraje. Věnují se událostem, které přímo ovlivňují život v regionu – od komunální politiky, dopravy a školství až po kriminalitu, kulturu, sport nebo zajímavé osobnosti a iniciativy. Hanácká Drbna osloví čtenáře, kteří...

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