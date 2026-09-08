Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
4 min

Všichni k obrazovkám: Ve středu v 18:00 nasazuje Nova Cinema národní poklad plný slunce a vína

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Představte si, že vám v patách kráčí zákon a jedinou šancí na záchranu je okamžitý útěk. Dva mladí pražští floutci vymění městský asfalt za sluncem zalité vinice, kde na ně čeká nečekaná zkouška charakteru i osudová láska.
Všichni k obrazovkám: Ve středu v 18:00 nasazuje Nova Cinema národní poklad plný slunce a vína

Všichni k obrazovkám: Ve středu v 18:00 nasazuje Nova Cinema národní poklad plný slunce a vína

Zdroj: archiv TV Nova
Reklama
Další články z NESPECHEJ.cz
Zapomeňte na indukci i sklokeramiku. Do Česka se vrací zpět něco mnohem lepšího
Zapomeňte na indukci i sklokeramiku. Do Česka se vrací zpět něco mnohem lepšího
Jak vypadal život středověké hradní paní. Naše představy jsou naprosto zkreslené
Jak vypadal život středověké hradní paní. Naše představy jsou naprosto zkreslené

Romantické filmy do nás zasely dojem, že šlechtičny v minulosti jen seděly, vyšívaly a čekaly na návrat...

HOSPODSKÝ KVÍZ: Jak dobře znáte své auto? Překonejte všechny otázky a kámoš vám musí koupit pivo
HOSPODSKÝ KVÍZ: Jak dobře znáte své auto? Překonejte všechny otázky a kámoš vám musí koupit pivo

Jste si jisti, že znáte své auto lépe než vlastní boty? Otestujte své znalosti v našem hospodském kvízu....

Vyhlašujeme nejkaloričtější ovoce Česka. Tloustne se po něm hůř než po čokoládě
Vyhlašujeme nejkaloričtější ovoce Česka. Tloustne se po něm hůř než po čokoládě

Na první pohled vypadá jako dokonalá dietní svačina. Je sladké, šťavnaté, plné vody a člověk má pocit, že...

Vypadají strašně, ale sběratelé po nich šílí. Nabízí až 50 000 za kus
Vypadají strašně, ale sběratelé po nich šílí. Nabízí až 50 000 za kus

Kdo by si nepamatoval onu porcelánovou sochu z babiččiny vitríny? Možná to byl ladný jelen, tanečnice v...

Tento článek byl publikován ze zdrojů NESPECHEJ.cz

Nespechej.cz je pozvánka zpomalit – a znovu si všimnout věcí, které běžně přehlížíme. Web nabízí inspiraci k jednoduššímu, vědomějšímu životu, který není o výkonech, ale o rovnováze. Témata se točí kolem zdraví, duševní pohody, rodiny, vztahů i smysluplného využití času. Namísto radikálních změn...

Všechny články tohoto autora →
NESPECHEJ.cz
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.