Všichni k obrazovkám: Ve středu v 18:00 nasazuje Nova Cinema národní poklad plný slunce a vína

Polovina týdne je za vámi, ale únava se drží jako klíště. Co kdybyste ve středu večer místo scrollování sociálních sítí utekli do světa, kde slunce hřeje víc než jen kůži, kde víno chutná po pravdě a kde i ti nejzarytější podvodníci dostávají druhou šanci? Žánrově jde o letní romantickou komedii, natočenou v kulisách, které vám vyrazí dech. Vysoký rozpočet? Ne. Ale srdce, humor a herecké výkony, které stojí za to? Rozhodně ano.
Připravte si něco dobrého na zub, pohodlné teplákové kalhoty a nechte se unést příběhem, který vás zahřeje víc než jakákoli deka.
Moravské vinice místo pražského asfaltu
Dva mladí pražští podvodníčci si nebezpečně zahráli se zákonem – a prohráli. Honza a Jirka musí uprchnout před spravedlností – osud je zavane tam, kde by je to nikdy nenapadlo: do malebného kraje jižní Moravy, kde čas plyne jinak. Tady, uprostřed nekonečných vinic a vinných sklípků, přebírají péči o dědečkův vinohrad.
Pod rouškou idylického venkova se ale skrývá zkouška charakteru. Vypočítaví sousedé, tvrdá práce na vinici a především setkání s dívkou, která může změnit všechno. Dokáží tito městští floutci odhalit kouzlo pálavské půdy dříve, než je dostihne minulost? A co víc – dokáže je venkov naučit žít jinak než ze lží?
Bobule: Když se z podvodníků stávají vinaři
Už jste určitě uhodli, že řeč je o filmu Bobule, který v roce 2008 poprvé vstoupil do kin a okamžitě se zapsal do srdcí diváků. Režisér Tomáš Bařina společně se scénáristou Rudolfem Merknerem vytvořili příběh, který sází na silné emoce, slunečnou atmosféru a humor, jenž nevyžaduje vulgarity. V hlavních rolích excelují Kryštof Hádek jako Honza a Lukáš Langmajer jako Jirka.
Roli osudové moravské dívky ztvárnila Tereza Voříšková, dnes známá jako Ramba. Hvězdné obsazení doplňují legendární Lubomír Lipský v roli dědečka, Václav Postránecký, Miroslav Táborský a Tomáš Matonoha. Kontrast mezi uspěchanou Prahou a klidným venkovským životem vytváří ideální prostor pro komické situace, ale i pro momenty, kdy se vám sevře hrdlo.
Ztraceni ve sklípku a láska, která nebyla jen hraná
Natáčení doprovázely historky, které by samy stačily na další film. Kryštof Hádek a Lukáš Langmajer jednou vůbec nedorazili na ranní natáčení. Štáb je po dlouhém pátrání objevil až po dvou dnech – zavření v jednom z místních vinných sklípků, kde bez mobilního signálu ochutnávali moravské víno. Režisér Bařina to nakonec vzal sportovně, protože autenticitu jejich výkonů to jen posílilo.
Romantická chemie mezi hlavními postavami navíc nebyla pouze hraná. Během natáčení se do sebe Kryštof Hádek a Tereza Voříšková skutečně zamilovali a tvořili pár i v reálném životě. Režisér Bařina psal roli Honzy přímo na tělo Hádkovi, což přispělo k přirozenosti jeho projevu – každý pohyb, každá grimasa sedí jako ulitá.
Mýty, které film stvořil: Kaplička i vinařství jsou skutečné
Ikonická kaplička na Hradišťku u Velkých Bílovic, kde dědeček s Honzou odpalují golfové míčky, není starobylou památkou. Jde o moderní stavbu ve tvaru románské rotundy postavenou v letech 2001–2002 z veřejné sbírky. Diváci ji ale milují stejně jako kdyby stála už po staletí.
Podobně je to s areálem Vinařství U Kapličky v Zaječí. Mnozí se domnívají, že byl postaven jako filmová kulisa. Ve skutečnosti jde o reálné rodinné vinařství založené v roce 2005 Rostislavem Žďárským, které se po úspěchu filmu pouze výrazně rozrostlo. Postava Honzy také není čistou fikcí – jeho linka s podvody a falešnými letenkami byla mírně inspirována reálným českým mystifikátorem Lukášem Kohoutem, který se proslavil jako „létající asistent“.
Večer, kdy se vyplatí vrátit k Bobulím
Pokud máte chuť na český film, u kterého si můžete na chvíli odpočinout od každodenního shonu, Bobule jsou sázkou na jistotu. Čeká vás příběh plný vína, slunce, krásných moravských scenérií, sympatických postav a humoru, který ani po letech neztrácí své kouzlo.
Film si můžete pustit ve středu na stanici Nova Cinema od 18:00. Stačí si připravit sklenku něčeho dobrého, pohodlně se usadit a nechat se na chvíli přenést na jižní Moravu.
Protože někdy člověk nepotřebuje velké dobrodružství ani dalekou cestu. Stačí dobrý film, trochu slunce na obrazovce a příběh, který připomene, že i největší životní průšvih může být začátkem něčeho krásného.
Zdroje článku: vtelce.cz, tv.nova.cz, lifee.cz, csfd.cz, nespechej.cz
Autor článku: Eliška Černá