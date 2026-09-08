„Proč vyhazuješ peníze za PC, když PS5 stojí 12 tisíc?“ Hráč na konzoli nedokázal pochopit jediný argument kolegy

Příběh je prostý. Autor příspěvku v subredditu r/pcmasterrace popsal, jak mu kolega v práci položil otázku: proč vyhazuje peníze za počítač, když PlayStation 5 stojí zlomek ceny a stačí ho zapojit do televize. Odpověděl mu výčtem všeho, co mu PC nabízí navíc: editaci videa, práci na více monitorech, emulaci starších her, modding, přístup ke Game Passu, obří knihovnu na Steamu i možnost postupně vyměňovat komponenty místo skoku do celé nové generace. Kolega na to zareagoval jediným protiargumentem: „PS5 prostě zapojíš do televize a hraješ.“ A tím to skončilo. Autor vlákna to shrnul rezignovaným „vzdávám to“. Konzolový hráč prostě nebral žádný z argumentů, protože pro něj nebyly relevantní. Nechtěl pracovní stanici. Nechtěl mody. Chtěl levnou krabici pod televizi.
Dva světy, dvě definice hodnoty
Celý spor stojí na tom, že oba kolegové měřili „výhodnost“ úplně jiným metrem. Pro konzolového hráče je klíčová metrika vstupní cena a jednoduchost. Žádné řešení ovladačů, kompatibility ani ovladačů zařízení. Zapnout, sednout na gauč, hrát. Z jeho pohledu je každá koruna navíc za PC skutečně vyhozená, protože tu nadstavbu nepotřebuje a nechce.
PC hráč naopak nepořizoval dražší kopii konzole. Koupil si zařízení, které mu slouží k práci, tvorbě obsahu, hraní s mody, emulaci klasik z dětství a přístupu k předplatným službám. V jeho logice je PC investice, ne výdaj. Jenže tohle vysvětlení naráží na zeď ve chvíli, kdy protistrana o nic z toho nestojí.
České ceny: jak velký je ten rozdíl doopravdy?
Původní redditový příspěvek pracuje s americkou cenou PS5 kolem 500 dolarů. V českém kontextu vypadají čísla trochu jinak, ale poměr zůstává podobný.
- PS5 Digital Slim v DATARTu aktuálně za 14 690 Kč
- Nový herní desktop s dedikovanou grafikou v českém retailu startuje zhruba na 24 990 Kč, běžná střední hladina se pohybuje kolem 28 990 až 30 990 Kč
Rozdíl na startu je tedy 10 až 16 tisíc korun. To není zanedbatelná částka. Konzolový hráč má v tomto bodě objektivně pravdu: za méně peněz dostane zařízení, které spustí stejné AAA tituly. Jenže vstupní cena je jen první řádek účtu.
Kde se počty začínají lámat
Kdo chce na PS5 hrát online, platí PS Plus Essential za 235 Kč měsíčně. Za rok je to přes 2 800 Kč. Na PC je online multiplayer ve většině her zdarma.
K tomu přichází otázka her samotných. Steam v každém okamžiku nabízí přes 17 000 zlevněných titulů se slevami běžně mezi 25 a 75 procenty. PC Game Pass stojí 319 Kč měsíčně a dává přístup k více než 300 hrám. PlayStation Store samozřejmě také zlevňuje, Cyberpunk 2077 tam najdete za 1 189 Kč, Baldur’s Gate 3 Digital Deluxe za 1 899 Kč, ale šíře a frekvence slev na PC je systémově jiná.
A pak je tu modding. Steam Workshop oficiálně podporuje přes 3 000 her a obsahuje více než 50 milionů uživatelských položek. Tohle na konzoli neexistuje. Kdo někdy hrál Skyrim s 200 mody nebo Cities: Skylines s kompletně přestavěnou mapou, ví, že je to v podstatě jiná hra.
Postupné upgrady versus generační skok
Jeden z nejsilnějších argumentů PC tábora, který konzolový kolega rovněž ignoroval, je modularita. Grafickou kartu vyměníte za dva roky, přidáte RAM, vyměníte procesor a zbytek sestavy jede dál. Na konzoli tohle neexistuje. Až přijde PlayStation 6, kupujete celé nové zařízení.
Navíc PC neslouží jen k hraní. Kdo na něm pracuje, edituje video, streamuje nebo prostě potřebuje druhý monitor pro e-maily, nepořizuje si dvě zařízení. Pořizuje si jedno. A v tu chvíli se těch 25 až 31 tisíc za herní sestavu relativizuje, protože nahrazuje i notebook nebo kancelářský počítač.
Mimochodem, i argument „gauč a televize“ má trhlinu. PC lze připojit k televizi přes HDMI kabel, vzít do ruky ovladač a hrát z pohovky úplně stejně jako na konzoli. Jen to vyžaduje trochu víc nastavení.
Kdo má pravdu, a proč na tom nezáleží
Spor mezi oběma kolegy neměl vítěze, protože to nebyl spor o fakta. Byl to spor o priority. Konzolový hráč chtěl nejjednodušší a nejlevnější cestu ke hraní. PC hráč chtěl víc než jen hrát. Oba dostali přesně to, co hledali.
Pokud vás zajímá jen to, za kolik si dnes večer zahrajete nový titul na televizi, PS5 je racionální volba. Pokud ale od zařízení čekáte práci, tvorbu, mody, obří knihovnu a kontrolu nad každým komponentem, PC není dražší konzole. Je to jiná kategorie nákupu. A právě tohle ten kolega odmítl pochopit, ne proto, že by byl hloupý, ale proto, že to nepotřeboval slyšet.
Zdroj: Mobify.cz - Váš párťák ve světě elektroniky
Autor: Petr Sedmík