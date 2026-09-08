TV tipy: Třetí Strážci Galaxie, styloví Kingsmani i nejšílenější film Tima Burtona

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V úterý večer si můžete na Prima MAX připomenout jednu z nezapomenutelných rolí Roberta Redforda. Ten si ve slavném snímku zahrál ředitele věznice, jenž se fungování svého nového džobu nejdříve rozhodne vyzkoušet coby jeden z trestanců. Když se poté ujímá své pozice, chce získané zkušenosti využít k boji s krutým systémem, v němž vedoucí pracovníci zneužívají svého postavení k osobnímu obohacování a poštvali vězně proti sobě. Jenže při snaze o reformu narazí na řadu nepřátel.
Prima COOL
si na sobotní večer připravila akční špionážní stylovku, která se snaží jít ve stopách samotného Jamese Bonda, jen agentovi 007 skládá poctu poměrně divokým a krvavým způsobem. Gary „Eggsy“ Price (Taron Egerton
) je nezodpovědný mladík, který se ocitá jednou nohou v kriminálu, podle superšpióna Harryho Harta (Colin Firth
) má ovšem všechny atributy k tomu stát se členem supertajné britské organizace, která plní ty nejrizikovější operace po celém světě. Po náročném výcviku, v němž Eggsymu nikdo moc nevěří, se vydává vstříc první misi, v níž se střetne s nebezpečnými ekologickými plány miliardáře Valentinea (Samuel L. Jackson
). Britský režisér Matthew Vaughn znovu dokázal výtečně propojit napětí s pořádně přepálenou akční podívanou i drsným humorem.
V neděli v podvečer si můžete na Nova Cinema připomenout asi nejšílenější počin režiséra Tima Burtona, v němž se slavný tvůrce Batmana či Střihorukého Edwarda naprosto utrhl ze řetězu. Na klasické téma týkající se invaze mimozemšťanů na Zemi se totiž dívá hodně komediálním způsobem a hvězdně obsazený snímek s Jackem Nicholsonem, Piercem Brosnanem či Dannym DeVitem pojal jako ujetou poctu sci-fi brakům z 50. a 60. let. A vznikla z toho do jisté míry neodolatelná zábava.
Řada trekkies si bude tento týden připomínat 60 let od prvního seriálového Star Treku, na Nova Cinema je budete moci ve čtvrtek stylově oslavit památným filmovým restartem od J. J. Abramse. Známý tvůrce vzal slavné postavy kapitána Kirka, chladného Vulkánce Spocka a zbytek členů ikonické posádky Enterprise, aby je vyslal na jejich vůbec první dobrodružství, v kterém změří síly s nebezpečným Romulanem Nerem. Skvěle napsaný a svižný snímek převlékl slavnou značku do moderního hávu a úspěšně ji představil nové generaci fanoušků.
Prima
si na nedělní večer připravila premiéru třetího dobrodružství Strážců Galaxie, které jejich filmovou cestu ve známém složení definitivně uzavírá. James Gunn
se před odchodem do DC rozloučil s partou okolo Star-Lorda a tentokrát příběh postavil na temné minulosti hláškujícího Rocketa. Ten se ocitne v ohrožení poté, co je konfrontován se svým největším traumatem. Star-Lord se proto musí konečně vzpamatovat ze ztráty Gamory a společně se zbytkem týmu svému parťákovi pomoci.
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Nevybrali jste si z našich tipů a zajímalo by vás, na co se podívat právě dnes? Právě pro tyto účely tu máme naši rubriku Kinobox Daily, v níž pro vás každý den vybíráme to nejzajímavější ze světové kinematografie, co můžete vidět v televizi nebo dohnat pomocí zpětného zhlédnutí.
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Zdroj: Kinobox