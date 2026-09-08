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TV tipy: Třetí Strážci Galaxie, styloví Kingsmani i nejšílenější film Tima Burtona

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Televizní stanice se sice aktuálně ocitají pod tlakem nových seriálů a úspěšných pořadů, pod návalem podzimních novinek se ale pořád skrývá i řada skvělých filmových titulů, které by byl hřích minout.
TV tipy: Třetí Strážci Galaxie, styloví Kingsmani i nejšílenější film Tima Burtona

TV tipy: Třetí Strážci Galaxie, styloví Kingsmani i nejšílenější film Tima Burtona

Zdroj:
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kinobox.cz

Kinobox.cz je komplexní filmová databáze a průvodce světem filmu i seriálů. Uživatelům nabízí rozsáhlý katalog českého i zahraničního titulu, uživatelská a kritická hodnocení, žebříčky a aktuální kinoprogram. Pomáhá také s rychlým výběrem obsahu ke sledování na streamovacích platformách (VOD) i v...

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