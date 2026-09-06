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Velká cena Itálie: Antonelli vítězí doma a napravuje náladu tifosi!

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VC Itálie poprvé od roku 1966 vyhrál Ital. Andrea Kimi Antonelli předvedl skvělou stíhací jízdu a zvítězil před Georgem Russellem a třetí byl Max Verstappen. Naopak závod dopadl tragicky pro fanoušky Ferrari, protože Monačan prvně vytlačil Hamiltona mimo trať a následně havaroval v Parabolice.
VC Itálie_2026_Antonelli

VC Itálie_2026_Antonelli

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