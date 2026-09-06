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Kdo pořád dokola šíří, že jsou mezi námi konflikty?

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Tifosi na Monze zažili úvod jako z noční můry. Charles Leclerc prožil podobnou havárii jako přesně před šesti lety, když po velké nehodě musela být vyvěšena červená vlajka a závod byl přerušen.
Kdo pořád dokola šíří, že jsou mezi námi konflikty?

Kdo pořád dokola šíří, že jsou mezi námi konflikty?

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Tento článek byl publikován ze zdrojů SvětFormule.cz

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