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Místo suvenýru z dovolené vězení: Věci, které turisté běžně balí do kufru, ačkoliv za ně hrozí kriminál

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Třeba i vy patříte mezi turisty, kteří si rádi vozí ze svých cest nějakou hmatatelnou vzpomínku. Jenže taková dovolená snů může skončit nepříjemným zážitkem na letištní celnici – v tom lepším případě jen s pokutou, jež vyluxuje váš rodinný rozpočet, v tom horším případě skončíte ve vazební věznici a nad vámi bude viset hrozba několika let za mřížemi. Věci, které my považujeme za nevinné suvenýry, jsou v mnoha zemích součástí jejich kulturního dědictví a jejich pašování je trestáno.
policistka

policistka

Zdroj: Foto: Pixabay
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Svět cestovatele

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