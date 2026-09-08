Místo suvenýru z dovolené vězení: Věci, které turisté běžně balí do kufru, ačkoliv za ně hrozí kriminál

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Místo suvenýru z dovolené vězení: Věci, které turisté běžně balí do kufru, ačkoliv za ně hrozí kriminálPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Třeba i vy patříte mezi turisty, kteří si rádi vozí ze svých cest nějakou hmatatelnou vzpomínku. Jenže taková dovolená snů může skončit nepříjemným zážitkem na letištní celnici – v tom lepším případě jen s pokutou, jež vyluxuje váš rodinný rozpočet, v tom horším případě skončíte ve vazební věznici a nad vámi bude viset hrozba několika let za mřížemi. Věci, které my považujeme za nevinné suvenýry, jsou v mnoha zemích součástí jejich kulturního dědictví a jejich pašování je trestáno.
policistka
Zdroj: Foto: Pixabay
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SvetCestovatele.cz je online magazín pro všechny milovníky cestování – od dobrodruhů, kteří rádi vyrážejí do neznáma, až po pohodové cestovatele hledající inspiraci na víkendový výlet nebo rodinnou dovolenou. Přinášíme autentické tipy, ověřené rady a aktuální informace ze světa cestování, které...Všechny články tohoto autora →
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